Дела Зайцевой, Вилухиной и Романовой рассмотрят после Пхенчхана

Спортивный арбитражный суд, который в четверг полностью оправдал 28 российских олимпийцев, ранее наказанных МОК, и частично удовлетворил апелляции еще 11, сообщил, что рассмотрение трех оставшихся дел временно приостановлено.

– Дела биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой приостановлены и будут заслушаны после окончания Олимпиады-2018, – говорится в краткой части решения суда. (Антон БАБОШИН)