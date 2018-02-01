Дела Зайцевой, Вилухиной и Романовой рассмотрят после Пхенчхана

Спортивный арбитражный суд, который в четверг полностью оправдал 28 российских олимпийцев, ранее наказанных МОК, и частично удовлетворил апелляции еще 11, сообщил, что рассмотрение трех оставшихся дел временно приостановлено.
– Дела биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой приостановлены и будут заслушаны после окончания Олимпиады-2018, – говорится в краткой части решения суда. (Антон БАБОШИН)
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Не понятно одно. В женском биатлоне пьедестал между собой будут разыгрывать неприглашенные Юрлова, Виролайнен, Миронова и Сливко. За первое место на ОИ дают 4 миллиона рублей, за второе - 2,5, за третье - 1,7. На попадание в цветы при удачных раскладах могла претендовать только Юрлова. Получается это просто праздник какой-то...
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