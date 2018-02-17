Дарья Домрачева: "Скорее всего, Олимпиада в Пхенчхане для меня последняя в карьере"

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева отметила, что Олимпиада-2018 может стать последней в ее карьере.

– Не хочу забегать вперед, но, скорее всего, это последняя для меня Олимпиада, – цитируют "РИА Новости" Домрачеву. – Но сначала нужно закончить этот сезон и потом думать о дальнейшем.

Напомним, что сегодня, 17 февраля, Домрачева завоевала серебро в масс-старте на Олимпийских играх-2018.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018