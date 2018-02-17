16:50 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Дарья Домрачева: "Скорее всего, Олимпиада в Пхенчхане для меня последняя в карьере"

5

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева отметила, что Олимпиада-2018 может стать последней в ее карьере.

– Не хочу забегать вперед, но, скорее всего, это последняя для меня Олимпиада, – цитируют "РИА Новости" Домрачеву. – Но сначала нужно закончить этот сезон и потом думать о дальнейшем.

Напомним, что сегодня, 17 февраля, Домрачева завоевала серебро в масс-старте на Олимпийских играх-2018.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_biathlon/20180217/1132773208.html

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

slava_l

Даша, не уходи! Биатлон будет не интересным! Потому что красивых девушек не останется!

21:41 17 февраля

Andre_Saratov

Мне кажется она вместе с мужем выступит на следующей Олимпиаде.

17:48 17 февраля

Serenky25

Даша. РОЖАЙ ДЕТЕЙ

17:17 17 февраля

ivradm

Неужели муж запретил?

17:14 17 февраля

oleg.bob

А жаль, Даша!

17:08 17 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!