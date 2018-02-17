Дарья Домрачева: "Скорее всего, Олимпиада в Пхенчхане для меня последняя в карьере"

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева отметила, что Олимпиада-2018 может стать последней в ее карьере.
– Не хочу забегать вперед, но, скорее всего, это последняя для меня Олимпиада, – цитируют "РИА Новости" Домрачеву. – Но сначала нужно закончить этот сезон и потом думать о дальнейшем.
Напомним, что сегодня, 17 февраля, Домрачева завоевала серебро в масс-старте на Олимпийских играх-2018.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_biathlon/20180217/1132773208.html
slava_l
Даша, не уходи! Биатлон будет не интересным! Потому что красивых девушек не останется!
21:41 17 февраля
Andre_Saratov
Мне кажется она вместе с мужем выступит на следующей Олимпиаде.
17:48 17 февраля
Serenky25
Даша. РОЖАЙ ДЕТЕЙ
17:17 17 февраля
ivradm
Неужели муж запретил?
17:14 17 февраля
oleg.bob
А жаль, Даша!
17:08 17 февраля