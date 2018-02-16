Дарья Домрачева: "Чувствую себя на лыжне уверенно, ход хороший, но есть вопросы"

Белоруска Дарья Домрачева не понимает причин своего неудачного выступления на Олимпийских играх-2018. В Пхенчхане трехкратная чемпионка Сочи-2014 заняла девятое место в спринте, 37-е в пасьюте и 27-е в индивидуальной гонке.

– Конечно, очень разочарована второй частью индивдуальной гонки, стартовала неплохо, но, в любом случае, результат видим в финишном протоколе, – передает БелТА слова спортсменки. – Сложно подобрать и выразить, как я разочарована последней стрельбой. Я не чувствовала, что это плохие выстрелы. По первому и второму заходам на рубеж делала поправку, может, там что-то не так. Хочу посоветоваться с тренером относительно моей стрельбы. Я очень зла перед масс-стартом.

Чувствую себя на лыжне уверенно, ход хороший, но и здесь есть вопросы. После второй стрельбы, когда все еще складывалось удачно для меня, обратила внимание, что ходом уступаю Анастасии Кузьминой​, которая дважды промазала. Где я могла ей уступать в скорости? Тоже надо разобраться.