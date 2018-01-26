"Брат, мы с тобой!" Кузьмина поддержала Шипулина

Двукратная олимпийская чемпионка словачка Анастасия Кузьмина выступила в поддержку брату Антону Шипулину, который по решению Международного олимпийского комитета (МОК) не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Ранее российский биатлонист написал в международную организацию письмо, но не получил ответа.
"Очень важно быть опорой близкому человеку в тяжелой ситуации и заряжать энергией. Брат, мы с тобой!", - написала в Инстаграме Кузьмина.
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Werdy
Футурама, было бы интересно услышать о твоем подобном поступке, который ты предлагаешь. Или... На словах все мы смелые (с) :)
15:00
martys
Раз поддерживает, значит вместе принимали.))) В НЕДОПУСК!)))
13:08
fonkom
Есть любовь, а есть идиотизм. Не надо путать.
12:55
futurama61
Да нет, не шучу покажи всему миру, как любишь брата. На словах все мы смелые....
12:53
Сутра Бодуныч
Теперь ее тоже отстранят...
12:28
John0201
futurama61, ты шутишь чтоли? кто в здравом уме откажется олимпиады, к которой целенаправленно готовился?
11:22
futurama61
А вот взяла бы и показательно, в поддержку, отказалась ехать на эти игрища.
11:10