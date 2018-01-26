11:02 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

"Брат, мы с тобой!" Кузьмина поддержала Шипулина

Антон ШИПУЛИН и Анастасия КУЗЬМИНА. Фото instagram.com
Антон ШИПУЛИН и Анастасия КУЗЬМИНА. Фото instagram.com
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Двукратная олимпийская чемпионка словачка Анастасия Кузьмина выступила в поддержку брату Антону Шипулину, который по решению Международного олимпийского комитета (МОК) не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Ранее российский биатлонист написал в международную организацию письмо, но не получил ответа.

"Очень важно быть опорой близкому человеку в тяжелой ситуации и заряжать энергией. Брат, мы с тобой!", - написала в Инстаграме Кузьмина.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Werdy

Футурама, было бы интересно услышать о твоем подобном поступке, который ты предлагаешь. Или... На словах все мы смелые (с) :)

15:00

martys

Раз поддерживает, значит вместе принимали.))) В НЕДОПУСК!)))

13:08

fonkom

Есть любовь, а есть идиотизм. Не надо путать.

12:55

futurama61

Да нет, не шучу покажи всему миру, как любишь брата. На словах все мы смелые....

12:53

Сутра Бодуныч

Теперь ее тоже отстранят...

12:28

John0201

futurama61, ты шутишь чтоли? кто в здравом уме откажется олимпиады, к которой целенаправленно готовился?

11:22

futurama61

А вот взяла бы и показательно, в поддержку, отказалась ехать на эти игрища.

11:10