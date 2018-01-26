"Брат, мы с тобой!" Кузьмина поддержала Шипулина

Двукратная олимпийская чемпионка словачка Анастасия Кузьмина выступила в поддержку брату Антону Шипулину, который по решению Международного олимпийского комитета (МОК) не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Ранее российский биатлонист написал в международную организацию письмо, но не получил ответа.

"Очень важно быть опорой близкому человеку в тяжелой ситуации и заряжать энергией. Брат, мы с тобой!", - написала в Инстаграме Кузьмина.

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