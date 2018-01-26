15:18 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Бьорндален может войти в тренерский штаб сборной Белоруссии на Олимпиаде

Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Белорусская федерация биатлона (БФБ) направила в Международный олимпийский комитет (МОК) заявление на аккредитацию Оле Эйнара Бьорндалена на Олимпиаду-2018. 43-летний норвежец может войти в тренерский штаб сборной Белоруссии на турнире в Корее.

– Инициатива и решение о включении Бьорндалена в тренерский штаб сборной Белоруссии по биатлону исходила исключительно от Белорусской федерации биатлона, – цитирует ТАСС пресс-секретаря федерации Викторию Тарасевич. – Заявка подана на аккредитацию, но решения Международного олимпийского комитета пока нет. Мы видим Бьорндалена в качестве тренера, но говорить о его конкретных обязанностях рано до получения аккредитации. Думаем, что на следующей неделе вопрос будет решен.

Напомним, Бьорндален не смог отобраться в состав сборной Норвегии на Игры-2018. Ранее он выразил желание посетить Пхенчхан, чтобы поддержать свою супругу, белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву.

Пхенчхан без Бьорндалена. Жестоко, но справедливо

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4905855​

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КОММЕНТАРИИ (3)
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suomi257

не нытьем так катаньем!....купи билет да езжай простым болельщиком!!!....совесть не позволяет ехать так что ли???!!!

16:48

Рюрик 09

А почему нет? Всем со всех сторон выгода.

15:22