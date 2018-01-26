Бьорндален может войти в тренерский штаб сборной Белоруссии на Олимпиаде

Белорусская федерация биатлона (БФБ) направила в Международный олимпийский комитет (МОК) заявление на аккредитацию Оле Эйнара Бьорндалена на Олимпиаду-2018. 43-летний норвежец может войти в тренерский штаб сборной Белоруссии на турнире в Корее.
– Инициатива и решение о включении Бьорндалена в тренерский штаб сборной Белоруссии по биатлону исходила исключительно от Белорусской федерации биатлона, – цитирует ТАСС пресс-секретаря федерации Викторию Тарасевич. – Заявка подана на аккредитацию, но решения Международного олимпийского комитета пока нет. Мы видим Бьорндалена в качестве тренера, но говорить о его конкретных обязанностях рано до получения аккредитации. Думаем, что на следующей неделе вопрос будет решен.
Напомним, Бьорндален не смог отобраться в состав сборной Норвегии на Игры-2018. Ранее он выразил желание посетить Пхенчхан, чтобы поддержать свою супругу, белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву.
suomi257
не нытьем так катаньем!....купи билет да езжай простым болельщиком!!!....совесть не позволяет ехать так что ли???!!!
16:48
Рюрик 09
А почему нет? Всем со всех сторон выгода.
15:22