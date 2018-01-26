Бьорндален может войти в тренерский штаб сборной Белоруссии на Олимпиаде

Белорусская федерация биатлона (БФБ) направила в Международный олимпийский комитет (МОК) заявление на аккредитацию Оле Эйнара Бьорндалена на Олимпиаду-2018. 43-летний норвежец может войти в тренерский штаб сборной Белоруссии на турнире в Корее.

– Инициатива и решение о включении Бьорндалена в тренерский штаб сборной Белоруссии по биатлону исходила исключительно от Белорусской федерации биатлона, – цитирует ТАСС пресс-секретаря федерации Викторию Тарасевич. – Заявка подана на аккредитацию, но решения Международного олимпийского комитета пока нет. Мы видим Бьорндалена в качестве тренера, но говорить о его конкретных обязанностях рано до получения аккредитации. Думаем, что на следующей неделе вопрос будет решен.

Напомним, Бьорндален не смог отобраться в состав сборной Норвегии на Игры-2018. Ранее он выразил желание посетить Пхенчхан, чтобы поддержать свою супругу, белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву.

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