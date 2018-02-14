10:05 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Биатлонная индивидуальная гонка у женщин перенесена на четверг

3

Женская индивидуальная гонка на Олимпиаде в Пхенчхане перенесена на сутки, сообщает Олимпийская информационная система.

 
Сегодня. Пхенчхан. Последствия сильнейшего ветра.Ураган на Олимпиаде. Фото, видео

Гонка была запланирована на сегодняшний день, но вместо этого пройдет завтра, в один день с мужской.

Начало женской гонки - 11.15 по московскому времени, мужская стартует в 14.30. 

В гонке должны принять участие две россиянки. Ульяна Кайшева заявлена под номером 15, Татьяна Акимова - 64.

Официально причины переноса не называются, но, вероятно, гонку пришлось отложить из-за сильного урагана, обрушившегося на Пхенчхан.
 

Главное на Олимпиаде-2018 // Медальный зачет Олимпиады-2018 //
Календарь и результаты соревнований Олимпиады 14 февраля – здесь

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

pahom-17

как-то по ....

11:56

alekstsm

Ну и хорошо..., сегодня расстраиваться не придётся, а завтра парники надеюсь медальку возьмут и не так горько будет смотреть на горе-биатлонистов, подготовленных тренерским штабом к олимпиаде, в "изумительном состоянии".

11:02

lёbenicht

Мда. Паршивенькая олимпиада у корейцев получается.

10:22

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!