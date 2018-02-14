Биатлонная индивидуальная гонка у женщин перенесена на четверг

Женская индивидуальная гонка на Олимпиаде в Пхенчхане перенесена на сутки, сообщает Олимпийская информационная система.
Гонка была запланирована на сегодняшний день, но вместо этого пройдет завтра, в один день с мужской.
Начало женской гонки - 11.15 по московскому времени, мужская стартует в 14.30.
В гонке должны принять участие две россиянки. Ульяна Кайшева заявлена под номером 15, Татьяна Акимова - 64.
Официально причины переноса не называются, но, вероятно, гонку пришлось отложить из-за сильного урагана, обрушившегося на Пхенчхан.
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pahom-17
как-то по ....
11:56
alekstsm
Ну и хорошо..., сегодня расстраиваться не придётся, а завтра парники надеюсь медальку возьмут и не так горько будет смотреть на горе-биатлонистов, подготовленных тренерским штабом к олимпиаде, в "изумительном состоянии".
11:02
lёbenicht
Мда. Паршивенькая олимпиада у корейцев получается.
10:22