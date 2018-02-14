Биатлонная индивидуальная гонка у женщин перенесена на четверг

Женская индивидуальная гонка на Олимпиаде в Пхенчхане перенесена на сутки, сообщает Олимпийская информационная система.

Гонка была запланирована на сегодняшний день, но вместо этого пройдет завтра, в один день с мужской.

Начало женской гонки - 11.15 по московскому времени, мужская стартует в 14.30.

В гонке должны принять участие две россиянки. Ульяна Кайшева заявлена под номером 15, Татьяна Акимова - 64.

Официально причины переноса не называются, но, вероятно, гонку пришлось отложить из-за сильного урагана, обрушившегося на Пхенчхан.



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