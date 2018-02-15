Бабиков – о "побеге" от журналистов: "Если бы вы видели, как я лежал и крючился от боли..."

Российский биатлонист Антон Бабиков, занявший 16-е место в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пхенчхане объяснил, почему не общался с прессой после воскресной гонки преследования.

– После прошлой гонки вы перелезли через забор и скрылись от журналистов. Это стало хитом. На самом деле, так замерзли руки? Или совсем ничего не хотелось говорить?

– Для меня пообщаться с журналистами никогда не составляет проблемы. Даже наоборот, зачастую язык мой – враг мой. Но если кто-то хоть раз отмораживал руки – знает, что это. В момент, когда переодеваешься, их просто не чувствуешь. Но когда они начинают отогреваться… Если бы кто-то из вас видел, как я после той гонки лежал и крючился от боли… Подходили французы и спрашивали, все ли у меня нормально. Михаэль Реш принес мне грелку. Понимая, что меня через несколько минут ждет дикая боль, я не позволил себе давать интервью.

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