15:41 11 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Бабиков – о 57-м месте в спринте: "Слишком долго ждали. И через многое прошли"

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Российский биатлонист Антон Бабиков после спринта на Олимпиаде-2018, где он стал 57-м, отметил, что рад тому, что начались соревнования, так как уже не будет времени для эмоций. Он также добавил, что с морозом в Пхенчхане справился.

 
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Отметим, что 57-е место позволило Бабикову отобраться в гонку преследования. Еще один россиянин Матвей Елисеев стал 83-м и не выступит в пасьюте.

– Слишком долго ждали стартов, – сказал Бабиков. – Через многое прошли. С каждой гонкой будет лучше, думаю. Наконец-то началась борьба, начались соревнования. Уже не будет времени для эмоций.

– Какой был план на гонку?

– Планировать нужно было в любом случае – хотя бы свою работу, не глядя на других. Я настраивался и рассчитывал, что все будет гораздо лучше. С морозом справился, но проблема была не в холоде. Разогрелся и утеплился хорошо, на дистанции не было с этим сложностей, но вот на стрельбе ошибся. Эти ошибки непростительны. Надо поговорить с тренером, даже не знаю пока, куда были штрафы.

– Перчатки подобрали правильно?

– Взял трехпалые толстые перчатки, в них нормально стрелять, и проблема тут была в другом. Руки комфортно себя чувствовали. Надо было работать так, как умею, как работаю весь сезон в спринтерских гонках. Максимум один штраф был обычно, а тут... Анализа сейчас нет. Надо говорить с тренерами. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

 

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КОММЕНТАРИИ (19)
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докторр

Просто много болтал, что тренеры его плохо готовят бегать. А надо работать. Спицов, к примеру, вообще не трепался, а работал. Результат - первый из неастматиков!

23:17 11 февраля

alex160554

Бабиков."С каждой гонкой будет лучше, думаю." Это уже слышали и не один раз

19:35 11 февраля

inachipoch

Антошка, вся Россея с тобой!!! Ежели чего надо - пиши, помогём.

19:19 11 февраля

zoolord

Антон просто у тебя нет желания.

17:50 11 февраля

Бен Ричардс

Интересно, через что такое «многое» он так долго шёл, что дошёл лишь в конце шестого десятка?

17:13 11 февраля

Бо

На всех мётл не хватит.

16:50 11 февраля

tryam

метлой из сборной

16:27 11 февраля

sailor1990

Ну, с наградами призерам понятно, а может с таких туристов государственные расходы на поездку взыскивать? Пусть спонсоры ему оплачивают такие результаты

16:22 11 февраля

максималист

Бабикову нужно вернуть счастливую красную шапку, в которой он выступал раньше а-ля "Трус" (персонаж Никулина из "Самогонщиков"). Женщины на этих ОИ оказались сильнее...

16:11 11 февраля

rusfed 2.0

К ним-то какие вопросы? Тренер их вел, они нарабатывали тренировочные объемы. Что смогли - то показали. Очевидно, что проблемы в консерватории

16:10 11 февраля

Nadom69

Какая то безнадега. Зато на олимпиаду съездили.

16:02 11 февраля

AK-09

Бабиков выходит на старт и едет на сраной телеге.И так весь сезон.Зачем но поехал на Олимпиаду?

15:59 11 февраля

Бней Иегуда

Скоро рекорд Конифея падёт!)) Или уже пал?))

15:53 11 февраля

Buliit

"За себя и за того парня! " Ребята этот лозунг не ваш !

15:53 11 февраля

genry2012

Зенитомэну: Да, Шипулин бы взял минимум три золота!)

15:51 11 февраля

genry2012

Просто ему надо поговорить с тренером. И 57е место - это не 83е!

15:49 11 февраля

zenitoman

57... 83... лучше бы вообще не приезжали,. Шипулин, единственный в российском биатлоне (в муж и в жен.), кто может бороться на равных с лидерами, но его подонки из МОК побоялись пускать.

15:48 11 февраля

Felix BARSA

Лучше бы дома остался, позорник...

15:47 11 февраля

alur66

Обалдеть комментарий у этого якоря. 57 место занял-но ничего все нормально у него. Ни совести ни чести у всех этих поганцев-спортсменов которые туда поехали нет.

15:46 11 февраля

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