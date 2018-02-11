Бабиков – о 57-м месте в спринте: "Слишком долго ждали. И через многое прошли"

Российский биатлонист Антон Бабиков после спринта на Олимпиаде-2018, где он стал 57-м, отметил, что рад тому, что начались соревнования, так как уже не будет времени для эмоций. Он также добавил, что с морозом в Пхенчхане справился.

Отметим, что 57-е место позволило Бабикову отобраться в гонку преследования. Еще один россиянин Матвей Елисеев стал 83-м и не выступит в пасьюте.

– Слишком долго ждали стартов, – сказал Бабиков. – Через многое прошли. С каждой гонкой будет лучше, думаю. Наконец-то началась борьба, начались соревнования. Уже не будет времени для эмоций.

– Какой был план на гонку?

– Планировать нужно было в любом случае – хотя бы свою работу, не глядя на других. Я настраивался и рассчитывал, что все будет гораздо лучше. С морозом справился, но проблема была не в холоде. Разогрелся и утеплился хорошо, на дистанции не было с этим сложностей, но вот на стрельбе ошибся. Эти ошибки непростительны. Надо поговорить с тренером, даже не знаю пока, куда были штрафы.

– Перчатки подобрали правильно?

– Взял трехпалые толстые перчатки, в них нормально стрелять, и проблема тут была в другом. Руки комфортно себя чувствовали. Надо было работать так, как умею, как работаю весь сезон в спринтерских гонках. Максимум один штраф был обычно, а тут... Анализа сейчас нет. Надо говорить с тренерами. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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