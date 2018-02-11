Бабиков – о 57-м месте в спринте: "Слишком долго ждали. И через многое прошли"

Российский биатлонист Антон Бабиков после спринта на Олимпиаде-2018, где он стал 57-м, отметил, что рад тому, что начались соревнования, так как уже не будет времени для эмоций. Он также добавил, что с морозом в Пхенчхане справился.
Отметим, что 57-е место позволило Бабикову отобраться в гонку преследования. Еще один россиянин Матвей Елисеев стал 83-м и не выступит в пасьюте.
– Слишком долго ждали стартов, – сказал Бабиков. – Через многое прошли. С каждой гонкой будет лучше, думаю. Наконец-то началась борьба, начались соревнования. Уже не будет времени для эмоций.
– Какой был план на гонку?
– Планировать нужно было в любом случае – хотя бы свою работу, не глядя на других. Я настраивался и рассчитывал, что все будет гораздо лучше. С морозом справился, но проблема была не в холоде. Разогрелся и утеплился хорошо, на дистанции не было с этим сложностей, но вот на стрельбе ошибся. Эти ошибки непростительны. Надо поговорить с тренером, даже не знаю пока, куда были штрафы.
– Перчатки подобрали правильно?
– Взял трехпалые толстые перчатки, в них нормально стрелять, и проблема тут была в другом. Руки комфортно себя чувствовали. Надо было работать так, как умею, как работаю весь сезон в спринтерских гонках. Максимум один штраф был обычно, а тут... Анализа сейчас нет. Надо говорить с тренерами. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
докторр
Просто много болтал, что тренеры его плохо готовят бегать. А надо работать. Спицов, к примеру, вообще не трепался, а работал. Результат - первый из неастматиков!
23:17 11 февраля
alex160554
Бабиков."С каждой гонкой будет лучше, думаю." Это уже слышали и не один раз
19:35 11 февраля
inachipoch
Антошка, вся Россея с тобой!!! Ежели чего надо - пиши, помогём.
19:19 11 февраля
zoolord
Антон просто у тебя нет желания.
17:50 11 февраля
Бен Ричардс
Интересно, через что такое «многое» он так долго шёл, что дошёл лишь в конце шестого десятка?
17:13 11 февраля
Бо
На всех мётл не хватит.
16:50 11 февраля
tryam
метлой из сборной
16:27 11 февраля
sailor1990
Ну, с наградами призерам понятно, а может с таких туристов государственные расходы на поездку взыскивать? Пусть спонсоры ему оплачивают такие результаты
16:22 11 февраля
максималист
Бабикову нужно вернуть счастливую красную шапку, в которой он выступал раньше а-ля "Трус" (персонаж Никулина из "Самогонщиков"). Женщины на этих ОИ оказались сильнее...
16:11 11 февраля
rusfed 2.0
К ним-то какие вопросы? Тренер их вел, они нарабатывали тренировочные объемы. Что смогли - то показали. Очевидно, что проблемы в консерватории
16:10 11 февраля
Nadom69
Какая то безнадега. Зато на олимпиаду съездили.
16:02 11 февраля
AK-09
Бабиков выходит на старт и едет на сраной телеге.И так весь сезон.Зачем но поехал на Олимпиаду?
15:59 11 февраля
Бней Иегуда
Скоро рекорд Конифея падёт!)) Или уже пал?))
15:53 11 февраля
Buliit
"За себя и за того парня! " Ребята этот лозунг не ваш !
15:53 11 февраля
genry2012
Зенитомэну: Да, Шипулин бы взял минимум три золота!)
15:51 11 февраля
genry2012
Просто ему надо поговорить с тренером. И 57е место - это не 83е!
15:49 11 февраля
zenitoman
57... 83... лучше бы вообще не приезжали,. Шипулин, единственный в российском биатлоне (в муж и в жен.), кто может бороться на равных с лидерами, но его подонки из МОК побоялись пускать.
15:48 11 февраля
Felix BARSA
Лучше бы дома остался, позорник...
15:47 11 февраля
alur66
Обалдеть комментарий у этого якоря. 57 место занял-но ничего все нормально у него. Ни совести ни чести у всех этих поганцев-спортсменов которые туда поехали нет.
15:46 11 февраля