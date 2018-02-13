Бабиков не подошел к прессе после гонки преследования из-за холода

Российский биатлонист Антон Бабиков после гонки преследования на Олимпиаде в Пхенчхане не стал общаться с прессой из-за мороза. Россиянин, ставший сороковым, миновал микст-зону, где находились представители СМИ.
– Антон Бабиков никогда не избегает общения с прессой, если на это нет должных причин. Коллеги, постоянно работающие на биатлоне, могут это подтвердить, – приводит ТАСС слова заявления пресс-службы СБР. – Биатлонист действительно покинул микст-зону сразу после гонки, но сделал это, потому что у него сильно замерзли руки.
В биатлоне, чтобы лучше контролировать выстрел, спортсмены выступают в тонких перчатках. К сожалению, когда руки спортсмена пришли в норму, возвращаться в микст-зону было уже поздно. Антон всегда профессионально и с уважением относится к общению с прессой. Он прекрасно понимает, что это часть работы.
jjyra0tc20miz
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
12:06
igorx70
А зачем ему руки для общения с прессой?Не рыбак же...
10:59
igorx70
Ну конечно!!Уверен,даже если бы медаль завоевал,все равно через забор и греться!
10:58
Leo Hawk
Маленькая деталь, - чтобы покинуть микст-зону биатлонист перелез через ограждение. Больше похоже на то, что отморозил не руки а мозг :)
10:48
karlikf1
А о чём общаться-то после 40-го места? Разве только о студёной корейской погоде. Мне напр. это неинтересно, как и его возможное повествование о многочисленных промахах и дурным ходом на лыжне. Причины этого? Неинтересно.
10:42
gruzovik62
Тряпка!!! Руки у него замерзли...
10:05