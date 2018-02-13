09:28 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Бабиков не подошел к прессе после гонки преследования из-за холода

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Российский биатлонист Антон Бабиков после гонки преследования на Олимпиаде в Пхенчхане не стал общаться с прессой из-за мороза. Россиянин, ставший сороковым, миновал микст-зону, где находились представители СМИ.

– Антон Бабиков никогда не избегает общения с прессой, если на это нет должных причин. Коллеги, постоянно работающие на биатлоне, могут это подтвердить, – приводит ТАСС слова заявления пресс-службы СБР. – Биатлонист действительно покинул микст-зону сразу после гонки, но сделал это, потому что у него сильно замерзли руки.

В биатлоне, чтобы лучше контролировать выстрел, спортсмены выступают в тонких перчатках. К сожалению, когда руки спортсмена пришли в норму, возвращаться в микст-зону было уже поздно. Антон всегда профессионально и с уважением относится к общению с прессой. Он прекрасно понимает, что это часть работы.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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jjyra0tc20miz

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

12:06

igorx70

А зачем ему руки для общения с прессой?Не рыбак же...

10:59

igorx70

Ну конечно!!Уверен,даже если бы медаль завоевал,все равно через забор и греться!

10:58

Leo Hawk

Маленькая деталь, - чтобы покинуть микст-зону биатлонист перелез через ограждение. Больше похоже на то, что отморозил не руки а мозг :)

10:48

karlikf1

А о чём общаться-то после 40-го места? Разве только о студёной корейской погоде. Мне напр. это неинтересно, как и его возможное повествование о многочисленных промахах и дурным ходом на лыжне. Причины этого? Неинтересно.

10:42

gruzovik62

Тряпка!!! Руки у него замерзли...

10:05

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