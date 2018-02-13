Бабиков не подошел к прессе после гонки преследования из-за холода

Российский биатлонист Антон Бабиков после гонки преследования на Олимпиаде в Пхенчхане не стал общаться с прессой из-за мороза. Россиянин, ставший сороковым, миновал микст-зону, где находились представители СМИ.

– Антон Бабиков никогда не избегает общения с прессой, если на это нет должных причин. Коллеги, постоянно работающие на биатлоне, могут это подтвердить, – приводит ТАСС слова заявления пресс-службы СБР. – Биатлонист действительно покинул микст-зону сразу после гонки, но сделал это, потому что у него сильно замерзли руки.

В биатлоне, чтобы лучше контролировать выстрел, спортсмены выступают в тонких перчатках. К сожалению, когда руки спортсмена пришли в норму, возвращаться в микст-зону было уже поздно. Антон всегда профессионально и с уважением относится к общению с прессой. Он прекрасно понимает, что это часть работы.

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