Арнд Пайффер выиграл спринт на Олимпиаде-2018, Бабиков - 57-й

Немец Арнд Пайффер стал олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 в спринте. Он преодолел дистанцию 10 километров без промахов. Это олимпийское золото стало для 30-летнего спортсмена первым в карьере.
Второе место занял чех Михал Крчмарж с отставанием 4,4 секунды. Тройку лидеров замкнул итальянец Доминик Виндиш.
Россиянин Антон Бабиков допустил 4 промаха и финишировал 57-м, Матвей Елисеев с пятью промахами стал 83-м. Таким образом, Бабиков отобрался для участия в гонке преследования, Елисеев - нет.
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Спринт
10 км
1. Арнд Пайффер (Германия) - 23.38,8 (0 шт. кругов)
2. Михал Крчмарж (Чехия) - отставание 4,4 (0)
3. Доминик Виндиш (Италия) - 7,7 (1)
4. Юлиан Эберхард (Австрия) - 8,4 (1)
5. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) - 17,4 (2)
6. Бенедикт Долль (Германия) - 17,6 (1)
57. Антон БАБИКОВ (Россия) - 2.09,7 (4)
83. Матвей ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 3.20,5 (5)
Rutina
Ха-Ха-ха!Горемыки,как они до финиша-то добежали?!
23:54 11 февраля
ksuxa
Арнд сказал- что могут выиграть допингисты - вот и выиграли))
20:14 11 февраля
БэнД
рашпед 2.0 а ты сидишь и ждешь, пока потрут, что ль?-------------------------------Нет, конечно. Я смотрел ОИ и одним глазом поглядывал в интернет. А вот как ты обоснуешь свой визит сюда и свой повторный лоховской флуд? ))
17:47 11 февраля
rusfed 2.0
Чмока Карагандинский, твоя фамилия стопудово Loch. Это было бы органично и гармонично
17:21 11 февраля
rusfed 2.0
Лошок, а ты сидишь и ждешь, пока потрут, что ль? Ну ты реально имбецил безмозглый. Отвали, ты примитивен и бездарен
17:20 11 февраля
rusfed 2.0
Лох Голштинский, я всегда говорил, что ты безмозглый беженец. Отвали
17:19 11 февраля
БэнД
рашпеда потёрли, бгг ))
17:19 11 февраля
xcb
Бабиков: Темную силу завяжем узлом. Нехорошие люди, разрази их гром, Получат по башне огненным мечом... Бобикову завязвли, а Елесеев по башне получил...
15:58 11 февраля
БэнД
рашпед 2.0 Медали достались ноунеймам----------------------Я всегда говорил, что ты не шаришь в биатлоне, говорю и сейчас. Так что педалируй отседа и не позорься лунёк ))
15:53 11 февраля
Новоуепинни
oseledec Уеппини думает, если вместо скобочек ставить "бгг", никто не догадается, что он чмока. Эталонный имбецил 15:50 ---------------- Не представляю, кто такой чмока, но представляю, как он над тобой ржет, бгг. Это ж надо быть таким убогим, бгг
15:52 11 февраля
slovogospoda
barbos-68 Грозный оар Бабиков грозился всем показать! Хочется спросить:ребятки,вы что,не знали о своей готовности ,пассажиры херовы? Был прекрасный шанс послать эту олимпиаду ,но вы попёрлись позориться под белой тряпкой/...Не ну скоростью нормально был.Обогнал того же самого корейца Лапшина. Учитывая, то что по-факту бороться было незачем, можно сказать что скорость средняя..При прочих равных за 20-ку бороться могет..
15:52 11 февраля
Новоуепинни
У Елисеева патрон просто застрял. Так-то хорошо отстрелялся
15:50 11 февраля
oseledec
Уеппини думает, если вместо скобочек ставить "бгг", никто не догадается, что он чмока. Эталонный имбецил
15:50 11 февраля
Новоуепинни
Надо в преследование 83 чела допускать
15:49 11 февраля
DIC04
Хорошо Чехия к Олимпиадам готовится. В Сочи Соукуп был с бронзой в этой гонке, в других гонках Моравец брал медали, теперь Кчмар с медалью.
15:49 11 февраля
Slim Taller
slovogospoda, Фуркад выложился на вором круге,а на третьем почти никого не обогнал.Он уходил со стрельбища 11-м,к финишу пришёл всего лишь 8-м.
15:48 11 февраля
Джон....Сильвер
Не знаю, что бы там получил Шипулин, но не понятно одно - вот нахрена вообще нужны такие биатлонисты, как Бабиков, Елисеев??? Зачем нужен этот балласт? Их возят на соревнования за счет бюджета. Тратят немалые деньги, чтобы потом смотреть итоговый протокол и видеть, как из 87 бежавших дистанцию - Елисеев занимает 83-е место??? Там впереди него спортсмены стран, где снег видят раз в 10 лет! Ладно бы это одиночный провал, но ведь эти Бабиковы и Елисеевы уже долгие годы - пустое место! Может лучше деньги, которые тратятся на подготовку этих бездарей направить в детские биатлонные школы и на поиск и подготовку новых талантов? Я не замахиваюсь на чемпионский уровень, но ведь не 80-е места же в конце то концов!
15:45 11 февраля
barbos-68
Грозный оар Бабиков грозился всем показать! Хочется спросить:ребятки,вы что,не знали о своей готовности ,пассажиры херовы? Был прекрасный шанс послать эту олимпиаду ,но вы попёрлись позориться под белой тряпкой
15:44 11 февраля
slovogospoda
Slim Taller Тройка призёров выглядит неожиданно,хотя Пайффер и Виндиш элитные биатлонисты из первой 20-ки.Виндиш вообще один из самых скоростных,наряду с Расторгуевсом и Эберхардом (Йоханнес и Мартен космос,их не считаем).Ну и Крчмар неспроста обгонял в Кубке Мира Шипулина в финишных разборках. Пасьют будет ещё интереснее./....Не ну скорость Пайфера на последнем круге весьма подозрительна...Мож жрет чего.Никогда за старичком особой скорости не наблюдалось.А тут умудрился одной скоростью с Фуркадом пройти..
15:42 11 февраля
Бней Иегуда
Бабиков 53, Елисеев 83 ------ руссо-туристо...))
15:41 11 февраля
ruslya
бабиков мой герой! сделал все что мог! победы еще придут! мы лидеры мирового биатлона! кругом враги! ну и так далее
15:41 11 февраля
Slim Taller
Тройка призёров выглядит неожиданно,хотя Пайффер и Виндиш элитные биатлонисты из первой 20-ки.Виндиш вообще один из самых скоростных,наряду с Расторгуевсом и Эберхардом (Йоханнес и Мартен космос,их не считаем).Ну и Крчмар неспроста обгонял в Кубке Мира Шипулина в финишных разборках. Пасьют будет ещё интереснее.
15:39 11 февраля
slovogospoda
Новоуепинни Линнзи Вон ваще супертетка/...Ахренеть открыл Болгарску а там так и написано цитирую "американска състезателка" :)))
15:38 11 февраля
kcin
Czechplayer, ну Крчмарж реально неоднократный. Что, конечно, не умаляет его второе место
15:36 11 февраля
slovogospoda
iipetroff Не придется Бабикову подходить здороваться с Пайффером./....Да и не нужно...Сбегает преследование в тренировочном темпе...Разомнется. Заодно и потренируется незаметно..
15:36 11 февраля
Новоуепинни
Линнзи Вон ваще супертетка - вся переломанная, все что можно выиграла - и все равно мотивацию находит. А наши убогие сидят заваленные госуд баблом и постоянно че-то ноют про притиснения, бгг. А когда в каком-то никому не нужном фуфле типа шорт-трека че-то перепадает - думают, что наравне с Вон, Болтом и тд, бгг.Убогие, че с них взять
15:36 11 февраля
slovogospoda
Новоуепинни Допинг-тим нормально выступила. Хорошо пробежали. Был бы Шипулин - он бы победил, без вопросов/...Ты чета попутал..Если это допинг тим - то WADA и МОК нужно срочно распустить и желательно сейчас а не по окончании Олимпиады..
15:34 11 февраля
iipetroff
Не придется Бабикову подходить здороваться с Пайффером.
15:33 11 февраля
Новоуепинни
Допинг-тим нормально выступила. Хорошо пробежали. Был бы Шипулин - он бы победил, без вопросов
15:32 11 февраля
Бней Иегуда
Хоккей (мужской) самый неинтересный вид олимпийской программы - т.к. нет всех лучших.
15:30 11 февраля