Арнд Пайффер выиграл спринт на Олимпиаде-2018, Бабиков - 57-й

Немец Арнд Пайффер стал олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 в спринте. Он преодолел дистанцию 10 километров без промахов. Это олимпийское золото стало для 30-летнего спортсмена первым в карьере.

Второе место занял чех Михал Крчмарж с отставанием 4,4 секунды. Тройку лидеров замкнул итальянец Доминик Виндиш.

Россиянин Антон Бабиков допустил 4 промаха и финишировал 57-м, Матвей Елисеев с пятью промахами стал 83-м. Таким образом, Бабиков отобрался для участия в гонке преследования, Елисеев - нет.

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Спринт

10 км

1. Арнд Пайффер (Германия) - 23.38,8 (0 шт. кругов)

2. Михал Крчмарж (Чехия) - отставание 4,4 (0)

3. Доминик Виндиш (Италия) - 7,7 (1)

4. Юлиан Эберхард (Австрия) - 8,4 (1)

5. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) - 17,4 (2)

6. Бенедикт Долль (Германия) - 17,6 (1)

57. Антон БАБИКОВ (Россия) - 2.09,7 (4)

83. Матвей ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 3.20,5 (5)

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