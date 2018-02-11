15:11 11 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Арнд Пайффер выиграл спринт на Олимпиаде-2018, Бабиков - 57-й

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Немец Арнд Пайффер стал олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 в спринте. Он преодолел дистанцию 10 километров без промахов. Это олимпийское золото стало для 30-летнего спортсмена первым в карьере.

Второе место занял чех Михал Крчмарж с отставанием 4,4 секунды. Тройку лидеров замкнул итальянец Доминик Виндиш.

Россиянин Антон Бабиков допустил 4 промаха и финишировал 57-м, Матвей Елисеев с пятью промахами стал 83-м. Таким образом, Бабиков отобрался для участия в гонке преследования, Елисеев - нет.

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Спринт

10 км

1. Арнд Пайффер (Германия) - 23.38,8 (0 шт. кругов)

2. Михал Крчмарж (Чехия) - отставание 4,4 (0)

3. Доминик Виндиш (Италия) - 7,7 (1)

4. Юлиан Эберхард (Австрия) - 8,4 (1)

5. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) - 17,4 (2)

6. Бенедикт Долль (Германия) - 17,6 (1)

57. Антон БАБИКОВ (Россия) - 2.09,7 (4)

83. Матвей ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 3.20,5 (5)

Биатлон. Мужской спринт. LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (45)
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Rutina

Ха-Ха-ха!Горемыки,как они до финиша-то добежали?!

23:54 11 февраля

ksuxa

Арнд сказал- что могут выиграть допингисты - вот и выиграли))

20:14 11 февраля

БэнД

рашпед 2.0 а ты сидишь и ждешь, пока потрут, что ль?-------------------------------Нет, конечно. Я смотрел ОИ и одним глазом поглядывал в интернет. А вот как ты обоснуешь свой визит сюда и свой повторный лоховской флуд? ))

17:47 11 февраля

rusfed 2.0

Чмока Карагандинский, твоя фамилия стопудово Loch. Это было бы органично и гармонично

17:21 11 февраля

rusfed 2.0

Лошок, а ты сидишь и ждешь, пока потрут, что ль? Ну ты реально имбецил безмозглый. Отвали, ты примитивен и бездарен

17:20 11 февраля

rusfed 2.0

Лох Голштинский, я всегда говорил, что ты безмозглый беженец. Отвали

17:19 11 февраля

БэнД

рашпеда потёрли, бгг ))

17:19 11 февраля

xcb

Бабиков: Темную силу завяжем узлом. Нехорошие люди, разрази их гром, Получат по башне огненным мечом... Бобикову завязвли, а Елесеев по башне получил...

15:58 11 февраля

БэнД

рашпед 2.0 Медали достались ноунеймам----------------------Я всегда говорил, что ты не шаришь в биатлоне, говорю и сейчас. Так что педалируй отседа и не позорься лунёк ))

15:53 11 февраля

Новоуепинни

oseledec Уеппини думает, если вместо скобочек ставить "бгг", никто не догадается, что он чмока. Эталонный имбецил 15:50 ---------------- Не представляю, кто такой чмока, но представляю, как он над тобой ржет, бгг. Это ж надо быть таким убогим, бгг

15:52 11 февраля

slovogospoda

barbos-68 Грозный оар Бабиков грозился всем показать! Хочется спросить:ребятки,вы что,не знали о своей готовности ,пассажиры херовы? Был прекрасный шанс послать эту олимпиаду ,но вы попёрлись позориться под белой тряпкой/...Не ну скоростью нормально был.Обогнал того же самого корейца Лапшина. Учитывая, то что по-факту бороться было незачем, можно сказать что скорость средняя..При прочих равных за 20-ку бороться могет..

15:52 11 февраля

Новоуепинни

У Елисеева патрон просто застрял. Так-то хорошо отстрелялся

15:50 11 февраля

oseledec

Уеппини думает, если вместо скобочек ставить "бгг", никто не догадается, что он чмока. Эталонный имбецил

15:50 11 февраля

Новоуепинни

Надо в преследование 83 чела допускать

15:49 11 февраля

DIC04

Хорошо Чехия к Олимпиадам готовится. В Сочи Соукуп был с бронзой в этой гонке, в других гонках Моравец брал медали, теперь Кчмар с медалью.

15:49 11 февраля

Slim Taller

slovogospoda, Фуркад выложился на вором круге,а на третьем почти никого не обогнал.Он уходил со стрельбища 11-м,к финишу пришёл всего лишь 8-м.

15:48 11 февраля

Джон....Сильвер

Не знаю, что бы там получил Шипулин, но не понятно одно - вот нахрена вообще нужны такие биатлонисты, как Бабиков, Елисеев??? Зачем нужен этот балласт? Их возят на соревнования за счет бюджета. Тратят немалые деньги, чтобы потом смотреть итоговый протокол и видеть, как из 87 бежавших дистанцию - Елисеев занимает 83-е место??? Там впереди него спортсмены стран, где снег видят раз в 10 лет! Ладно бы это одиночный провал, но ведь эти Бабиковы и Елисеевы уже долгие годы - пустое место! Может лучше деньги, которые тратятся на подготовку этих бездарей направить в детские биатлонные школы и на поиск и подготовку новых талантов? Я не замахиваюсь на чемпионский уровень, но ведь не 80-е места же в конце то концов!

15:45 11 февраля

barbos-68

Грозный оар Бабиков грозился всем показать! Хочется спросить:ребятки,вы что,не знали о своей готовности ,пассажиры херовы? Был прекрасный шанс послать эту олимпиаду ,но вы попёрлись позориться под белой тряпкой

15:44 11 февраля

slovogospoda

Slim Taller Тройка призёров выглядит неожиданно,хотя Пайффер и Виндиш элитные биатлонисты из первой 20-ки.Виндиш вообще один из самых скоростных,наряду с Расторгуевсом и Эберхардом (Йоханнес и Мартен космос,их не считаем).Ну и Крчмар неспроста обгонял в Кубке Мира Шипулина в финишных разборках. Пасьют будет ещё интереснее./....Не ну скорость Пайфера на последнем круге весьма подозрительна...Мож жрет чего.Никогда за старичком особой скорости не наблюдалось.А тут умудрился одной скоростью с Фуркадом пройти..

15:42 11 февраля

Бней Иегуда

Бабиков 53, Елисеев 83 ------ руссо-туристо...))

15:41 11 февраля

ruslya

бабиков мой герой! сделал все что мог! победы еще придут! мы лидеры мирового биатлона! кругом враги! ну и так далее

15:41 11 февраля

Slim Taller

Тройка призёров выглядит неожиданно,хотя Пайффер и Виндиш элитные биатлонисты из первой 20-ки.Виндиш вообще один из самых скоростных,наряду с Расторгуевсом и Эберхардом (Йоханнес и Мартен космос,их не считаем).Ну и Крчмар неспроста обгонял в Кубке Мира Шипулина в финишных разборках. Пасьют будет ещё интереснее.

15:39 11 февраля

slovogospoda

Новоуепинни Линнзи Вон ваще супертетка/...Ахренеть открыл Болгарску а там так и написано цитирую "американска състезателка" :)))

15:38 11 февраля

kcin

Czechplayer, ну Крчмарж реально неоднократный. Что, конечно, не умаляет его второе место

15:36 11 февраля

slovogospoda

iipetroff Не придется Бабикову подходить здороваться с Пайффером./....Да и не нужно...Сбегает преследование в тренировочном темпе...Разомнется. Заодно и потренируется незаметно..

15:36 11 февраля

Новоуепинни

Линнзи Вон ваще супертетка - вся переломанная, все что можно выиграла - и все равно мотивацию находит. А наши убогие сидят заваленные госуд баблом и постоянно че-то ноют про притиснения, бгг. А когда в каком-то никому не нужном фуфле типа шорт-трека че-то перепадает - думают, что наравне с Вон, Болтом и тд, бгг.Убогие, че с них взять

15:36 11 февраля

slovogospoda

Новоуепинни Допинг-тим нормально выступила. Хорошо пробежали. Был бы Шипулин - он бы победил, без вопросов/...Ты чета попутал..Если это допинг тим - то WADA и МОК нужно срочно распустить и желательно сейчас а не по окончании Олимпиады..

15:34 11 февраля

iipetroff

Не придется Бабикову подходить здороваться с Пайффером.

15:33 11 февраля

Новоуепинни

Допинг-тим нормально выступила. Хорошо пробежали. Был бы Шипулин - он бы победил, без вопросов

15:32 11 февраля

Бней Иегуда

Хоккей (мужской) самый неинтересный вид олимпийской программы - т.к. нет всех лучших.

15:30 11 февраля

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