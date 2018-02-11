Арнд Пайффер - о победе в спринте: "Реально не ожидал"

Немец Арнд Пайффер после спринта на Олимпийских играх-2018 отметил, что был удивлен своей победе. Спортсмен также добавил, что любит холод и сложную трассу.
– Реально не ожидал, что выиграю, - сказал Пайффер. - Был очень удивлен, когда понял, что больше никто не сможет меня опередить. Погодные условия были сложными, и это мне помогло. Когда нет ветра, все стреляют круто. А тут погода чуть-чуть сыграла за меня. Люблю холод и сложную трассу. Это мои условия.
– Как вам удалось обойти Фуркада и Бе?
– Мартен и Йоханнес все время первые. Они весь сезон доминируют. Я даже не рассчитывал, что удастся их обойти. Но это Олимпиада, здесь такое случается. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ).
Напомним, что Пайффер впревые в своей карьере завоевал олимпийское золото. Второе место занял чех Михал Крчмарж, третье - итальянец Доминик Виндиш. Россияне Антон Бабиков и Матвей Елисеев заняли 57-е и 83-е места соответсвтенно.
ростовский свин
пайффер еще в 2011 в ханты мансийске на чм побеждал в спринте помню - ятогда за биатлоном следил внимательно.Тогда был вполне на уровне, потом я перестал следить и сильно удивился что он еще бегает -вот и до золота ои добежал
19:41 11 февраля
fifa_guru
ну про пайфера немного слышал. а эти двое кто? очередные липовые чемпионы короче. без участия России эти медали позорные))) смотрю по интервью пайфер это понимает )
17:14 11 февраля
muchacho
Вот Пайффер! И наших обосрал, и золото выиграл. Мужик!
17:04 11 февраля
Александр Тильзитский
Смысл с такими результатами по ходу сезона вообще ехать было. Женщины вообще с нулем на рубежах, только ДВАДЦАТОЕ место. Пешком что-ли шла Акимова или два шага вперед, один назад.....
17:01 11 февраля
максималист
Говорил Елисееву, что для человека, у которого есть винтовка, не должно быть вопросом как дальше поступать в отношениях с Пайффером.
16:44 11 февраля