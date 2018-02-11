Арнд Пайффер - о победе в спринте: "Реально не ожидал"

Немец Арнд Пайффер после спринта на Олимпийских играх-2018 отметил, что был удивлен своей победе. Спортсмен также добавил, что любит холод и сложную трассу.

– Реально не ожидал, что выиграю, - сказал Пайффер. - Был очень удивлен, когда понял, что больше никто не сможет меня опередить. Погодные условия были сложными, и это мне помогло. Когда нет ветра, все стреляют круто. А тут погода чуть-чуть сыграла за меня. Люблю холод и сложную трассу. Это мои условия.

– Как вам удалось обойти Фуркада и Бе?

– Мартен и Йоханнес все время первые. Они весь сезон доминируют. Я даже не рассчитывал, что удастся их обойти. Но это Олимпиада, здесь такое случается. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ).

Напомним, что Пайффер впревые в своей карьере завоевал олимпийское золото. Второе место занял чех Михал Крчмарж, третье - итальянец Доминик Виндиш. Россияне Антон Бабиков и Матвей Елисеев заняли 57-е и 83-е места соответсвтенно.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018