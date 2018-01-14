Антон Шипулин: "Считаю состав эстафеты, который выступал в Рупольдинге, оптимальным на Олимпиаду-2018"

Российский биатлонист Антон Шипулин отметил, что считает состав эстафеты, который выступал на этапе Кубка мира в Рупольдинге, оптимальным на Олимпиаду-2018. Он также добавил, что сначала планировал пропустить этот этап, но решил отказаться от этой идеи.

Напомним, в Рупольдинге Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Шипулин стали третьими. Биатлонисты в этом же составе стали чемпионами мира-2017.

– Я считаю, что состав эстафеты, который выступал в Рупольдинге, оптимальный на Олимпиаду. Я бы рассчитывал на этот состав. Он проверенный, у нас есть опыт завоевания медалей, – сказал в программе "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" Шипулин. – Как и ребята, я тоже думал пропустить этап в Рупольдинге. Но мы с тренером решили, что у меня и так формы нет. Надо ее набирать через старты. Так у нас есть две команды, так что кто-то из нас точно пойдет по правильному пути.

Мы все проделали колоссальный объем работы. Надеюсь, у ребят все улучшится.