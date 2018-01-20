Антон Шипулин: "Думаю, Фуркад и Бе не смогут удержать столь великолепную форму до Пхенчхана"

Лидер сборной России Антон Шипулин, на заключительном перед Олимпийскими играми-2018 в Пхенчхане этапе Кубка мира занял третье место в гонке преследования, уступив только Йоханнесу Бе и Мартену Фуркаду, выразил мнение, что норвежец и француз не удержат форму до олимпийских стартов в Корее.

– Думаю, что Фуркад и Бе дадут нам шанс. В том смысле, что сами вряд ли смогут удержать столь великолепную форму, которую демонстрируют сейчас. Мы же, наоборот, должны подойти к Играм в гораздо более сильном состоянии, нежели сейчас. Так что силы должны подравняться, – приводит "Р-Спорт" слова Шипулина.