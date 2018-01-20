Лидер сборной России Антон Шипулин, на заключительном перед Олимпийскими играми-2018 в Пхенчхане этапе Кубка мира занял третье место в гонке преследования, уступив только Йоханнесу Бе и Мартену Фуркаду, выразил мнение, что норвежец и француз не удержат форму до олимпийских стартов в Корее.
– Думаю, что Фуркад и Бе дадут нам шанс. В том смысле, что сами вряд ли смогут удержать столь великолепную форму, которую демонстрируют сейчас. Мы же, наоборот, должны подойти к Играм в гораздо более сильном состоянии, нежели сейчас. Так что силы должны подравняться, – приводит "Р-Спорт" слова Шипулина.
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АНТОН ШИПУЛИН: "ДУМАЮ, ФУРКАД И БЕ НЕ СМОГУТ УДЕРЖАТЬ СТОЛЬ ВЕЛИКОЛЕПНУЮ ФОРМУ ДО ПХЕНЧХАНА" Зачем делать такие заявления? Не понимаю. У Фуркада и Бе стабильно высокие результаты на протяжении всего сезона. Шипулина захлестнули эмоции после третьего места.
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