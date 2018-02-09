Антон Бабиков: "Темную силу завяжем узлом..."

Российский биатлонист Антон Бабиков опубликовал на своей странице в Инстаграме фотографию с одной из тренировок.
Спортсмен отметил на снимке партнеров по команде Антона Шипулина, Александра Логинова, Максима Цветкова и Алексея Волкова. Под фото он процитировал группу "Кирпичи".
"Темную силу завяжем узлом.
Нехорошие люди, разрази их гром,
Получат по башне огненным мечом...", - написал Бабиков.
Напомним, сегодня CAS отклонил апелляции 47 россиян, которых МОК не пустил на Игры-2018. В их числе оказались Шипулин, Логинов, Цветков и Волков.
DmitrySamara
Он ккак власовцы выкинул белый флаг и сдался противнику, наивно думая, что его пощадят. Глупый, еще придется ни раз помараться в дерьме.
09:54
xcb
Да... да... мы знаем, что тебе завяжут узлом...
09:08