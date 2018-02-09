08:42 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Антон Бабиков: "Темную силу завяжем узлом..."

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Российский биатлонист Антон Бабиков опубликовал на своей странице в Инстаграме фотографию с одной из тренировок.

 
CAS встал на сторону МОК.Привилегия не для нас. Почему суд отклонил российские апелляции

Спортсмен отметил на снимке партнеров по команде Антона Шипулина, Александра Логинова, Максима Цветкова и Алексея Волкова. Под фото он процитировал группу "Кирпичи".

"Темную силу завяжем узлом.

Нехорошие люди, разрази их гром,

Получат по башне огненным мечом...", - написал Бабиков.

Напомним, сегодня CAS отклонил апелляции 47 россиян, которых МОК не пустил на Игры-2018. В их числе оказались Шипулин, Логинов, Цветков и Волков.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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DmitrySamara

Он ккак власовцы выкинул белый флаг и сдался противнику, наивно думая, что его пощадят. Глупый, еще придется ни раз помараться в дерьме.

09:54

xcb

Да... да... мы знаем, что тебе завяжут узлом...

09:08

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