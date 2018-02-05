Антон Бабиков: "Спартак" - интересная книга, а Достоевский за душу не берет"

Российский биатлонист Антон Бабиков, получивший допуск на Олимпиаду в Пхенчхане​, рассказал о своих любимых книгах. По словам спортсмена, ему очень нравится "Спартак" Рафаэлло Джованьоли.

– Люблю читать книги, абсолютно разные. Последние три книги – одна по психологии, не сильно замудрённая, чтоб не грузиться и не открывать себе чакры, третий глаз и так далее, – цитирует Бабикова kalashnikov.media. – Просто какие-то банальные вещи, когда люди описывают важные моменты, – такое мне нравится. Следующая книга – просто художественная литература. А сейчас биографическая книга. Фэнтези не читаю. Больше люблю просто переключаться с одного жанра на другой. Из фантастики – Рэй Брэдбери, Клиффорд Саймак.

Мне часто задают вопрос про любимые книги, но я у себя в голове такой рейтинг не составлял. Поэтому, когда мне задают вопрос, у меня в голове каша, я думаю: а может, эту назвать, а может, ту? Одно время я называл своей любимой книгой "Спартак" Джованьоли. Потому что это очень интересная книга. Она поднимает дух, особенно когда молодой человек читает. Герман Гессе мне нравится, я прочитал все его книги, когда был ещё моложе, и сейчас у меня мысль перечитать их, потому что мне кажется, что я поменяю своё мнение. Мне очень нравятся российские авторы – Захар Прилепин, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин. Я считаю, что современные авторы большие молодцы, ими будут зачитываться люди в будущем, потому что они интересно разбирают историю прошлых лет и интересно пишут о современности.

Конечно, читаю и классиков, например Достоевского, хотя он для меня очень труден. Для того чтобы понимать Достоевского, читатель должен быть как сомелье. Если он попробует какое-то вино, он скажет, что это такой-то сорт, с такого-то берега. А если обычный человек попробует, он скажет: "Ну да, неплохое вино, но я не могу оценить его ценности.

Достоевский для меня труден для понимания на сто процентов. Конечно, понимаешь, что это очень интересно написано и все досконально описано, но меня за душу не берет, как некоторые книги, которые, возможно, чересчур простые. Но для меня сейчас они более понятны.