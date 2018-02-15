19:09 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Антон Бабиков: "Сдал допинг контроль. Елисеев, наверное, съел уже всю еду в столовой"

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Российский биатлонист Антон Бабиков на своей странице в Инстаграме сообщил о том, что он прошел допинг-тест. Сегодня он принял участие в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пхенчхане и занял 16-е место.

- Сдал допинг контроль, - сказал Бабиков. - Время - 0.45. И пошел домой последним. Матвей (Елисеев - Прим. "СЭ"), наверное, съел уже всю еду в столовой, поэтому меня ждет лапша.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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it-man

Печально. Вкалывать до потери сознания, и знать, что никто не ждёт, и нафиг никому не нужен. Не позавидуешь.

23:21 15 февраля

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