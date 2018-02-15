Антон Бабиков: "Сдал допинг контроль. Елисеев, наверное, съел уже всю еду в столовой"

Российский биатлонист Антон Бабиков на своей странице в Инстаграме сообщил о том, что он прошел допинг-тест. Сегодня он принял участие в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пхенчхане и занял 16-е место.

- Сдал допинг контроль, - сказал Бабиков. - Время - 0.45. И пошел домой последним. Матвей (Елисеев - Прим. "СЭ"), наверное, съел уже всю еду в столовой, поэтому меня ждет лапша.

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