Антон Бабиков: "Не чувствую, что эта Олимпиада – главный старт в моей жизни"

Российский биатлонист Антон Бабиков после спринта на Олимпиаде-2018, где он стал 57-м, подчеркнул, что его ошибки связаны не с волнением, а с собственными просчетами. Он также добавил, что не чувствует, что эти Игры являются главным стартом в его жизни.
Отметим, что 57-е место позволило Бабикову отобраться в гонку преследования. Еще один россиянин Матвей Елисеев стал 83-м и не выступит в пасьюте.
– Нет ощущения, что перегорели?
– Да нет, я не волновался и не думал даже об этом спринте как о самом главном старте. Это скорее к лидерам Кубка мира, – сказал Бабиков. – У меня лично ошибки связаны не с волнением, а с собственными просчетами. Ветер менялся, а мне казалось, что он такой же, как в пристрелке.
– Вы не производите впечатление человека, впервые попавшего на Олимпиаду. Где эмоции?
– Это не самый главный старт в моей жизни.
– Почему?
– Не ощущаю его таким. Даже в том году на чемпионате мира ощущал больше ответственности. Это было что-то действительно великое – потому что я был в своей команде и выступал за нее. А сейчас... Не чувствую, что это Олимпиада. Что это что-то сверх. То, к чему все шли. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Бабиков – о 57-м месте в спринте: "Слишком долго ждали. И через многое прошли" // Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
ALEKS49
А вообще после таких слов глуповатого малыша надо домой отправлять. Пусть там поищет главный старт своей жизни. Мозгов похоже вообще нет. То убеждают нас, что без этой Олимпиады им конец, что они ВСЮ жизнь к ней готовились, то заявляют, что это не то. А вот ЧМ это то. Запутали нас совсем.
19:51 11 февраля
ALEKS49
Кто же тебя заставлял ехать? Остался бы из солидарности с ребятами. Деньги бы государственные поэкономил. Прямо как младенец. Только что и осталось на горшок посадить.
19:46 11 февраля
zoolord
Может последняя?
17:48 11 февраля
v.m.sem
Правильно Антоша!,лучше на рынок сходи,по магазинам побегай,скупись пуховиками и техникой. На х.. тебе эта лиммпияда?
17:16 11 февраля
максималист
Можно вызвать родителей и дать ему ремня?
16:52 11 февраля
максималист
Прошу Елисеева и Гросса ущипнуть его за ухи с двух сторон или дать понюхать ношатырь...
16:51 11 февраля
tryam
последняя твоя олимпиада. кубок IBU потолок
16:47 11 февраля
tryam
Какого черта ехал. позорится???
16:45 11 февраля
iipetroff
По-моему, от всеобщего сочувствия чувак начал наглеть. Олимпиада пройдет, следующая через 4 года, а прошлогодние успехи в кубке мира так и останутся пиком карьеры.
16:33 11 февраля
defender_8
Не переживай, Бабиков! Ты как был наивным розовощёким крепышом, таким и остался. Зато Симонов скажет, что ты самый лучший среди "чистых" биатлонистов, а Резцова снова похвастается, что Россию боятся. Правда немного смущает, что тебя обошли всякие "напуганные" эстонцы, бельгийцы и прочие. Но это же второстепенный старт в твоей жизни, а главный в марте, где ты получишь жемчужину автопрома "Ладу", или ты на это не согласен?
16:30 11 февраля
Slim Taller
Главный старт твоей жизни - это соревнования "Ижевская винтовка". В приличное общество ты попал в силу известных причин.Вряд-ли это когда-нибудь повторится.
16:24 11 февраля
эстонский армеец
Как поставили себя "в интересное положение" (такая Россия на ОИ) - так и будут - то судьи, то лыжи или коньки, то перегорел или "не догорел" и т.д. и т.п... Лучше бы бежал дистанцию часа 3 - получил бы намного больше внимания и "славы"!
16:15 11 февраля
максималист
Бабикову нужно вернуть счастливую красную шапку, в которой он выступал раньше а-ля "Трус" (персонаж Никулина из "Самогонщиков"). Женщины на этих ОИ оказались сильнее...
16:09 11 февраля
Владислав2
?????????????????
16:08 11 февраля
Buliit
Как начал сезон , так и продолжаешь ... Куда пропала скорость и точность в стрельбе ? Сейчас , конечно можно говорить о том , что олимпиада это дрянь какая та ... Так зачем поехали на эти "фуфлыжные " соревнования ?
16:06 11 февраля
лыжник77
Антон если Олимпиада не главный старт, то зачем ездишь. уступите место молодым. чтож вы бегайте там в 60 местах. пусть ездят тех кто хочет побеждать и те для кого это главный старт
16:04 11 февраля
Санитар леса
Это все отмазки. В кубке мира выступают хронически ужасно, на ЧМ и ОИ тоже. Прав Тихонов (хотя он тоже иногда глупости несет), что биатлонное руководство гнать надо давно. А про главный старт... да, Антон, это не главный твой старт. После ОИ у нас пройдут соревнования для недопущенных спортсменов, вот это и есть главный старт Бабикова и Елисеева. Конкуренции нет, призовые те же самые...
16:00 11 февраля