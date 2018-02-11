Антон Бабиков: "Не чувствую, что эта Олимпиада – главный старт в моей жизни"

Российский биатлонист Антон Бабиков после спринта на Олимпиаде-2018, где он стал 57-м, подчеркнул, что его ошибки связаны не с волнением, а с собственными просчетами. Он также добавил, что не чувствует, что эти Игры являются главным стартом в его жизни.

Отметим, что 57-е место позволило Бабикову отобраться в гонку преследования. Еще один россиянин Матвей Елисеев стал 83-м и не выступит в пасьюте.

– Нет ощущения, что перегорели?

– Да нет, я не волновался и не думал даже об этом спринте как о самом главном старте. Это скорее к лидерам Кубка мира, – сказал Бабиков. – У меня лично ошибки связаны не с волнением, а с собственными просчетами. Ветер менялся, а мне казалось, что он такой же, как в пристрелке.

– Вы не производите впечатление человека, впервые попавшего на Олимпиаду. Где эмоции?

– Это не самый главный старт в моей жизни.

– Почему?

– Не ощущаю его таким. Даже в том году на чемпионате мира ощущал больше ответственности. Это было что-то действительно великое – потому что я был в своей команде и выступал за нее. А сейчас... Не чувствую, что это Олимпиада. Что это что-то сверх. То, к чему все шли. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Бабиков – о 57-м месте в спринте: "Слишком долго ждали. И через многое прошли" // Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018