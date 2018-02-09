Антон Бабиков: "Надеюсь, интриги будет в меру, чтоб телезрителям и нам было не скучно"

Российский биатлонист Антон Бабиков, получивший допуск на Олимпиаду в Пхенчхане, оценил трассу на Играх-2018. По его словам, она довольно сложная с точки зрения погодных условий.
– Трассу я не оценил бы как очень сложную. На мой взгляд, в других наших биатлонных местах есть все-таки более сложные, – цитирует Бабикова kalashnikov.media. – Там просто достаточно серьезный фактор погоды. В том году на разных частях трассы был разный снег, потому что где-то солнце, где-то задувает ветер, где-то тень и ветра нету. Рельеф разнообразный и покрытие разнообразное. Поэтому нужно просто приспособиться к нему. Это будет самое сложное. А так трасса хорошая, если ты в форме. Там есть где убегать, есть где устраивать баталии на трассе. Очень интересная трасса.
В том году был ветер. На пасьюте я стрелял 4 ноля, и был терпимый, спокойный ветер. Но в эстафете был серьезный ветерок и никто не обходился без доппатронов. Надеюсь, интриги будет в меру, чтоб телезрителям и нам было не скучно. Но без серьезных вмешательств погоды.
kolos249
Телезрителей будет немного, болейте за себя сами, белофлажники!
16:42
fedd
Фуркад и Бё не велика интрига, ну может кто-то ещё из норвежцев или немцев? Это уже весь сезон мы смотрим - на куче гонок. Одну можем пропустить. Бабиков - точно не интрига, где-то в 20-30ке. Извините Антон, но кто бы говорил.
14:53
Новоуепинни
Зачем глупого человека, не владеющего рус языком, назначили спикером сборной на замену уходящему на пенсию Шипулину? Он же ораторствовать не умеет. "В меру" - значит, не очень много, на минимально необходимом уровне, смысл чаще всего отрицательный. Это не то же самое, что "пить в меру". Правильно надо было сказать по контексту - "будет достаточно" или вообще - "будет много". Но этот розовощекий в школе же не учился, тока на лыжах бегал, бгг
14:47
titan2313
Вам точно скучно не будет, ну а мы как нибудь обойдёмся без просмотров этого позора!
14:46