Антон Бабиков: "Для всех биатлонистов самый главный конкурент – Мартен Фуркад"

Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков в интервью "Юграмегаспорт" отметил, что в России мало центров, которые могут предоставить должные условия для тренировок. Спортсмен также добавил, что для всех биатлонистов самый главный конкурент – Мартен Фуркад.

– Антон, вы уже провели первые тренировки, что скажете об условиях и качестве трассы?

– Условия еще не идеальные, но для конца октября, я думаю, всего вполне достаточно. Об этом говорит и большое количество сборных, которые тренируются сейчас в Ханты-Мансийске. Нас все устраивает, с каждым днем трасса становится лучше, сегодня добавили петлю для ухода с рубежа.

– Почему Ханты-Мансийск выбран для подготовки?

– В России не так много центров, которые могут предоставить должные условия и отношение. Не секрет, что Тюмень и Ханты-Мансийск одними из первых открывают зимние трассы. Поэтому тренера нас распределили: девочки отправились в Тюмень, а мальчики полетели в Ханты-Мансийск. В Ханты-Мансийске мы уже вкатывались и в прошлые годы, видимо, у тренерского штаба здесь все уже отточено. Приняли нас хорошо, мы рады приезжать сюда.

– Есть ли сейчас соперничество внутри команды?

– Соперничество у нас есть на каждой тренировке, главное, чтобы эта конкуренция была здоровая и помогала нам идти вперед. Поэтому скажу, что эта борьба очень комфортная, без нее никуда.

– Что касается зарубежных соперников, кто для вас главный конкурент?

– Я думаю, что для всех самый главный конкурент – Мартен Фуркад. Но надо сказать, что на прошедшем чемпионате мира спринт выиграл немец, индивидуальную гонку – американец. Это говорит о том, что к главному старту сезона всегда очень многие спортсмены подходят в отличной форме и, естественно, все они для нас конкуренты. Ни на ком конкретно внимание не заостряем, стараемся только проанализировать сильнейшие стороны лучших атлетов.