Антон Бабиков: "Чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите"

Российский биатлонист Антон Бабиков в своем Инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку во время выступлений на Олимпиаде-2018. Напомним, что россиянин занял 40-е место в гонке преследования. Также спортсмен объяснил, что нужно делать людям, которые пишут ему в социальных сетях "гадости".

– Спасибо за поддержку, – написал Бабиков. – Когда сталкиваешься с такими трудностями, остаются только те, кто действительно важен. Мы продолжаем бороться, потому что должны и верим в свой труд. P.S. Чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите – пользы больше.