Антон Бабиков: "Чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите"

Российский биатлонист Антон Бабиков в своем Инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку во время выступлений на Олимпиаде-2018. Напомним, что россиянин занял 40-е место в гонке преследования. Также спортсмен объяснил, что нужно делать людям, которые пишут ему в социальных сетях "гадости".
– Спасибо за поддержку, – написал Бабиков. – Когда сталкиваешься с такими трудностями, остаются только те, кто действительно важен. Мы продолжаем бороться, потому что должны и верим в свой труд. P.S. Чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите – пользы больше.
Спасибо за поддержку. Когда сталкиваешься с такими трудностями, остаются только те, кто действительно важен. Мы продолжаем бороться, потому что должны и верим в свой труд. p.s. Чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите - пользы больше. #АнтонБабиков #ScienceinSport photo @andreyanosov
Zakhary
Тоха, ты прав на все 200%. Не твоя вина, что тебя затолкали на эти ОИ.
23:38 12 февраля
MrSmith1982
Ведь можно как нибудь сделать замену??? 40-е место на ОЛИМПИАДЕ у лучшего спортсмена сборной по БИАТЛОНУ??? Да какие могут быть оправдания. Отправить его спецрейсом назад в Россию, чтобы страну не позорил.
22:18 12 февраля
ivradm
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
22:08 12 февраля
максималист
Зачем он читает мнение болельщиков? Ему нужно думать об ОИ, а не о том, что о нем думают. Забрать все гаджеты до окончания ОИ и думать, что говоришь, а не говорить, что это не его лавный старт в жизни и он не чувствует себя на ОИ, а потом бегать от всех. За слова нужно отвечать.
22:00 12 февраля
qslwwne5yntfx
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
21:56 12 февраля
boxboris
а он через заборы прыгает и от от журналистов убегает быстрее фуркада,новая дисциплина от бабика перепрыгивание через препятствия с винтовкой на короткие дистанции,АНТОШКА АНТОШКА ИДИ СТРЕЛЯЙ В КАРТОШКУ,тили тили траливали это мы не проходили,в это время выпивали,в кампании с СЛЕПЦОВОЙ та тоже попи...ть любила,что всё хорошо у неё ну и всё
21:24 12 февраля
совва
в очередной раз пассажиров привезли, не пустили лидеров, нет эстафеты, зачем везти десятый состав?
20:44 12 февраля
gruzovik62
Бороться, Бабиков, надо за медаль!! А не за места в пятом десятке!!! Поэтому тебе и пишут!!! Что неприятно? Тогда беги и стреляй так, чтобы в тройке быть!!
20:15 12 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Что остается полному лузеру, только философствовать на пустом месте.
19:58 12 февраля
ozozolio
Почитаеш тут людей-сплош борцы и гений
19:43 12 февраля
Волейболюга
Бабиков, у Вас был выбор. Вы могли не ехать. А если уж ехать, то выступать не так. После того, что вы с Елисеевым вытворили... Вообще - то нет никаких слов. Молчать и каяться. Потом опять каяться и молчать. За предательство Родины, друзей, народа России.
19:36 12 февраля
boxboris
про елисеева вобще молчу 5-й с конца ну и что это тоже почти призовое место а пихлеровский сегодня второе место занял и ему всего 20 лет а эти великовозрастные передоросли не бегут не стреляют только жрут в столовке на халяву
19:26 12 февраля
defender_8
Бабиков, зачем тебе читать послания другим, менее говорливым, но более успешным спортсменам?. Ты бы не огрызался в сетях, но хотя бы извинился за бездарно прожитые дни.
19:21 12 февраля
boxboris
.от тебя никто не требует медальки,но в 30-ку то заезжать надо или стреляй метко или беги быстро а ты баба бабиков слепцова номер 2,только болтать горазд,и пересмотри гонку на 10км,тебя ЭСТОНЦЫ ОБОШЛИ СЛЫШИШЬ ЭС ТОН ЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19:20 12 февраля
Buliit
За такой труд ," работяги вы наши", нужно отвечать ! С кем или с чем вы все таки боритесь? У вас должна быть одна цель - победа ! Мы должны это видеть ! А в настоящее время вы просто приехали "покрасоваться", полюбоваться собой и конечно "круто"поговорить ... Покажите , что вы выступаете за себя , своих друзей и коллег (несправедливо недопущенных), за страну , докажите нам , что выступаете и за того парня ! Хотя кого я прошу ...
19:15 12 февраля
bulat01
Неужели и гадости ему пишут? В такой-то момент, когда всем нам нужно поддержать друг-друга
19:08 12 февраля
russkij
Russo turisto, oblik o marale!
19:08 12 февраля
Saypin
Ну очень хочется после ТАКИХ выступлений писать именно гадости.
19:01 12 февраля
tryam
главный говорливый турист в команде, не понятно за что он борится и каким образом и кому это главное нужно?
18:52 12 февраля
rusfed 2.0
Верно
18:49 12 февраля