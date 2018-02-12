18:44 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Антон Бабиков: "Чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите"

20

Российский биатлонист Антон Бабиков в своем Инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку во время выступлений на Олимпиаде-2018. Напомним, что россиянин занял 40-е место в гонке преследования. Также спортсмен объяснил, что нужно делать людям, которые пишут ему в социальных сетях "гадости".

– Спасибо за поддержку, – написал Бабиков. – Когда сталкиваешься с такими трудностями, остаются только те, кто действительно важен. Мы продолжаем бороться, потому что должны и верим в свой труд. P.S. Чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите – пользы больше.

20
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (20)
Войти, чтобы оставить комментарий

Zakhary

Тоха, ты прав на все 200%. Не твоя вина, что тебя затолкали на эти ОИ.

23:38 12 февраля

MrSmith1982

Ведь можно как нибудь сделать замену??? 40-е место на ОЛИМПИАДЕ у лучшего спортсмена сборной по БИАТЛОНУ??? Да какие могут быть оправдания. Отправить его спецрейсом назад в Россию, чтобы страну не позорил.

22:18 12 февраля

ivradm

Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.

22:08 12 февраля

максималист

Зачем он читает мнение болельщиков? Ему нужно думать об ОИ, а не о том, что о нем думают. Забрать все гаджеты до окончания ОИ и думать, что говоришь, а не говорить, что это не его лавный старт в жизни и он не чувствует себя на ОИ, а потом бегать от всех. За слова нужно отвечать.

22:00 12 февраля

qslwwne5yntfx

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

21:56 12 февраля

boxboris

а он через заборы прыгает и от от журналистов убегает быстрее фуркада,новая дисциплина от бабика перепрыгивание через препятствия с винтовкой на короткие дистанции,АНТОШКА АНТОШКА ИДИ СТРЕЛЯЙ В КАРТОШКУ,тили тили траливали это мы не проходили,в это время выпивали,в кампании с СЛЕПЦОВОЙ та тоже попи...ть любила,что всё хорошо у неё ну и всё

21:24 12 февраля

совва

в очередной раз пассажиров привезли, не пустили лидеров, нет эстафеты, зачем везти десятый состав?

20:44 12 февраля

gruzovik62

Бороться, Бабиков, надо за медаль!! А не за места в пятом десятке!!! Поэтому тебе и пишут!!! Что неприятно? Тогда беги и стреляй так, чтобы в тройке быть!!

20:15 12 февраля

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Что остается полному лузеру, только философствовать на пустом месте.

19:58 12 февраля

ozozolio

Почитаеш тут людей-сплош борцы и гений

19:43 12 февраля

Волейболюга

Бабиков, у Вас был выбор. Вы могли не ехать. А если уж ехать, то выступать не так. После того, что вы с Елисеевым вытворили... Вообще - то нет никаких слов. Молчать и каяться. Потом опять каяться и молчать. За предательство Родины, друзей, народа России.

19:36 12 февраля

boxboris

про елисеева вобще молчу 5-й с конца ну и что это тоже почти призовое место а пихлеровский сегодня второе место занял и ему всего 20 лет а эти великовозрастные передоросли не бегут не стреляют только жрут в столовке на халяву

19:26 12 февраля

defender_8

Бабиков, зачем тебе читать послания другим, менее говорливым, но более успешным спортсменам?. Ты бы не огрызался в сетях, но хотя бы извинился за бездарно прожитые дни.

19:21 12 февраля

boxboris

.от тебя никто не требует медальки,но в 30-ку то заезжать надо или стреляй метко или беги быстро а ты баба бабиков слепцова номер 2,только болтать горазд,и пересмотри гонку на 10км,тебя ЭСТОНЦЫ ОБОШЛИ СЛЫШИШЬ ЭС ТОН ЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

19:20 12 февраля

Buliit

За такой труд ," работяги вы наши", нужно отвечать ! С кем или с чем вы все таки боритесь? У вас должна быть одна цель - победа ! Мы должны это видеть ! А в настоящее время вы просто приехали "покрасоваться", полюбоваться собой и конечно "круто"поговорить ... Покажите , что вы выступаете за себя , своих друзей и коллег (несправедливо недопущенных), за страну , докажите нам , что выступаете и за того парня ! Хотя кого я прошу ...

19:15 12 февраля

bulat01

Неужели и гадости ему пишут? В такой-то момент, когда всем нам нужно поддержать друг-друга

19:08 12 февраля

russkij

Russo turisto, oblik o marale!

19:08 12 февраля

Saypin

Ну очень хочется после ТАКИХ выступлений писать именно гадости.

19:01 12 февраля

tryam

главный говорливый турист в команде, не понятно за что он борится и каким образом и кому это главное нужно?

18:52 12 февраля

rusfed 2.0

Верно

18:49 12 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!