Антон Бабиков: "Биатлонистам есть чему поучиться у лыжников"

Чемпион мира-2017 в эстафете Антон Бабиков провел параллели между тем, как адаптировались к потерям лидеров в сборных России по лыжным гонка и биатлону.
– В лыжах приехала Елена Вяльбе и целая бригада прославленных лыжниц, которые всячески поддерживают команду. Нет зависти?
– Тут дело даже не в Вяльбе. Я думал об этом, и мне в голову пришло сравнение с игрой "Дженга". Там нужно собирать башню из палочек. И вот у лыжников она стоит настолько ровно, что даже когда выбивают палочки сверху или снизу, конструкция по-прежнему крепка. У нас же выбили несколько палочек, и башня так шатается, что вот-вот рухнет. Их лишили лидеров, но они по-прежнему сильная команда. Это пример того, как можно стойко переносить любые невзгоды.
– Вяльбе болела на трибунах до слез. Насколько спортсмен чувствует такие моменты? Вам помогло бы, если бы Кравцов был здесь и переживал примерно так же?
– Я смотрел эти ролики. Не знаю, как бы на меня это повлияло. Думаю, у них это не так, что все вдруг приехали на Олимпиаду – и давай болеть. У них на протяжении всего сезона и всей летней подготовки ковалась команда. Это быстро не куется. Это тонкий процесс, который нарабатывается годами. Думаю, нам есть чему поучиться. (Владимир ИВАНОВ)
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vada
Бабиков. Антон. У нас в биатлоне один Шипулин есть, который может бороться за медали. И боролся в этом сезоне. А там целая плеяда молодых лыжников, навыигрывавших кучу медалей в юниорском и благодаря отстранениям возрастных лыжников обредшие уверенность уже в этом сезоне. Не было бы отстранения, возможно чуть позже их час пробил бы, хотя не факт. И они уже лидеры команды на ровне с Устюговым. Я про Большунова и Спицова. Да и Червоткин стабильный лыжник на уровне.
23:10 15 февраля
terebun
Уиться ни когда не вредно... но в каком возрасте и на каких соревнованиях? И таких как Бабиков среди спортсменов России большинство... Но если есть возможность поприсутствовать, а почему и нет. Все за счет государства и ни каких претензий к тебе и требований. Везет же ... приехал, отдохнул и домой...
20:13 15 февраля