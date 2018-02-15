Антон Бабиков: "Биатлонистам есть чему поучиться у лыжников"

Чемпион мира-2017 в эстафете Антон Бабиков провел параллели между тем, как адаптировались к потерям лидеров в сборных России по лыжным гонка и биатлону.

– В лыжах приехала Елена Вяльбе и целая бригада прославленных лыжниц, которые всячески поддерживают команду. Нет зависти?

– Тут дело даже не в Вяльбе. Я думал об этом, и мне в голову пришло сравнение с игрой "Дженга". Там нужно собирать башню из палочек. И вот у лыжников она стоит настолько ровно, что даже когда выбивают палочки сверху или снизу, конструкция по-прежнему крепка. У нас же выбили несколько палочек, и башня так шатается, что вот-вот рухнет. Их лишили лидеров, но они по-прежнему сильная команда. Это пример того, как можно стойко переносить любые невзгоды.

– Вяльбе болела на трибунах до слез. Насколько спортсмен чувствует такие моменты? Вам помогло бы, если бы Кравцов был здесь и переживал примерно так же?

– Я смотрел эти ролики. Не знаю, как бы на меня это повлияло. Думаю, у них это не так, что все вдруг приехали на Олимпиаду – и давай болеть. У них на протяжении всего сезона и всей летней подготовки ковалась команда. Это быстро не куется. Это тонкий процесс, который нарабатывается годами. Думаю, нам есть чему поучиться. (Владимир ИВАНОВ)

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