16:05 10 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Анна Фролина: "Мне обидно за российских биатлонистов"


Выступающая за Корею Анна Фролина рассказала о старте Олимпиады. Кроме того, она посочувствовала российским биатлонистам. По ее словам, недопуск до Игр - это трагедия.

- Мне казалось, что не волнуюсь, но почему-то стрельба совсем не получилась, - сказала Фролина. - Очень сильно недовольна стрельбой и в целом результатом. Хотя самочувствие было неплохим, можно было бороться. 

- Как относитесь к тому, что российских биатлонисток здесь всего двое и выступают они в статусе "Олимпийских атлетов из России"? 

- Это обидно, я всем очень сочувствую. Понимаю, что для спортсмена недопуск на Олимпиаду это трагедия. Когда человек много лет идет к этим Играм, считает их своей целью, а потом вдруг так получается, мне очень жаль. Чувствую несправедливость и беспомощность. Мне обидно и как спортсмену за другого спортсмена, и как бывшей россиянке тоже. (Наталья МАРЬЯНЧИК) 

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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