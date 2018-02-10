Анна Фролина: "Мне обидно за российских биатлонистов"

Выступающая за Корею Анна Фролина рассказала о старте Олимпиады. Кроме того, она посочувствовала российским биатлонистам. По ее словам, недопуск до Игр - это трагедия.

- Мне казалось, что не волнуюсь, но почему-то стрельба совсем не получилась, - сказала Фролина. - Очень сильно недовольна стрельбой и в целом результатом. Хотя самочувствие было неплохим, можно было бороться.

- Как относитесь к тому, что российских биатлонисток здесь всего двое и выступают они в статусе "Олимпийских атлетов из России"?

- Это обидно, я всем очень сочувствую. Понимаю, что для спортсмена недопуск на Олимпиаду это трагедия. Когда человек много лет идет к этим Играм, считает их своей целью, а потом вдруг так получается, мне очень жаль. Чувствую несправедливость и беспомощность. Мне обидно и как спортсмену за другого спортсмена, и как бывшей россиянке тоже. (Наталья МАРЬЯНЧИК)