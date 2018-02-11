Анфиса Резцова: "Я немного сожалею о том, что Виролайнен живет в России"

Анфиса Резцова, олимпийская чемпионка, мать биатлонистки Дарьи Виролайнен, отметила, что с самого начала не верила, что российских спортсменов допустят до Олимпийских игр-2018. Резцова также выразила сожаление в связи с тем, что Виролайнен живет в России.

– Признаться, я с самого начала не верила, что наших спортсменов допустят до Игр, – цитирует Life.ru Резцову. – Даже когда оправдали 28 сочинских триумфаторов и сказали, что это еще не все, я знала, что разочарования неминуемы. После приговора МОК ничего хорошего ждать не приходилось. Конечно, человек всегда надеется до последнего, но я реалист по жизни и трезво смотрела на вещи.

– Вы обсуждали с Дашей итог комиссии?

– Конечно, мы разговаривали. Даша плакала и сильно переживала. Как мама я сделала все, чтобы ее успокоить. Я ей сказала: "Дочка, не расстраивайся. У тебя прекрасная семья, замечательный сын, и твой возраст позволяет тебе еще тренироваться".

– Ей не захотелось бросить спорт?

– Наоборот, ребята во главе с Шипулиным настроились писать письмо в суд, но адвокат, который отстоял многих наших спортсменов в Рио, выставил им счет. Сумма, скажу я вам, была внушительная. И тогда я сказала: "Даша, ваши имена ничем не запятнаны, вас просто не пригласили, так получилось. Не факт, что вы выиграете этот суд, да еще и деньги потратите. Надо просто смириться и пережить эту трагедию". Я считаю, что это трагедия для спортсмена.

– Четыре года коту под хвост...

– Какие четыре? Моя дочь с семи лет занимается лыжным спортом, сейчас ей 29, она 22 года в спорте, попасть на Олимпиаду – это ее мечта. Рассказы мамы – это одно, а самой побывать на Играх и лично ощутить атмосферу – совсем иное. И вот мечта рядом, а дочке вдруг говорят: "Сиди на попе ровно". Это трагедия для всех. И я даже немного сожалею о том, что она живет в России...

– То есть?

– Сын Даши и родители ее мужа живут в Финляндии, и дочь вполне могла бы выступать за эту страну... В общем, больно и обидно, но жизнь продолжается.