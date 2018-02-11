Анфиса Резцова: "Я немного сожалею о том, что Виролайнен живет в России"

Анфиса Резцова, олимпийская чемпионка, мать биатлонистки Дарьи Виролайнен, отметила, что с самого начала не верила, что российских спортсменов допустят до Олимпийских игр-2018. Резцова также выразила сожаление в связи с тем, что Виролайнен живет в России.
– Признаться, я с самого начала не верила, что наших спортсменов допустят до Игр, – цитирует Life.ru Резцову. – Даже когда оправдали 28 сочинских триумфаторов и сказали, что это еще не все, я знала, что разочарования неминуемы. После приговора МОК ничего хорошего ждать не приходилось. Конечно, человек всегда надеется до последнего, но я реалист по жизни и трезво смотрела на вещи.
– Вы обсуждали с Дашей итог комиссии?
– Конечно, мы разговаривали. Даша плакала и сильно переживала. Как мама я сделала все, чтобы ее успокоить. Я ей сказала: "Дочка, не расстраивайся. У тебя прекрасная семья, замечательный сын, и твой возраст позволяет тебе еще тренироваться".
– Ей не захотелось бросить спорт?
– Наоборот, ребята во главе с Шипулиным настроились писать письмо в суд, но адвокат, который отстоял многих наших спортсменов в Рио, выставил им счет. Сумма, скажу я вам, была внушительная. И тогда я сказала: "Даша, ваши имена ничем не запятнаны, вас просто не пригласили, так получилось. Не факт, что вы выиграете этот суд, да еще и деньги потратите. Надо просто смириться и пережить эту трагедию". Я считаю, что это трагедия для спортсмена.
– Четыре года коту под хвост...
– Какие четыре? Моя дочь с семи лет занимается лыжным спортом, сейчас ей 29, она 22 года в спорте, попасть на Олимпиаду – это ее мечта. Рассказы мамы – это одно, а самой побывать на Играх и лично ощутить атмосферу – совсем иное. И вот мечта рядом, а дочке вдруг говорят: "Сиди на попе ровно". Это трагедия для всех. И я даже немного сожалею о том, что она живет в России...
– То есть?
– Сын Даши и родители ее мужа живут в Финляндии, и дочь вполне могла бы выступать за эту страну... В общем, больно и обидно, но жизнь продолжается.
rusfed 2.0
Надо ее замуж. За Губерниева. Может, успокоят друг друга, наконец
00:06
За Россию без допинга!
ну как всегда, тупая вата в моих словах начинает украинский след искать:) Ну если вам так проще жить, в черно-белом мирке, то ладно, живите:)
00:02
Serg19700
при счете 0:4 судья сломал игру========= Да это грустно. Но не хуже и не лучше, вашего!!!
23:50 11 февраля
Zakhary
Когда Дарья увидит такие комменты, возможно, решиться уже сменить ПМЖ. Мне было бы интересно посмотреть, что бы из этого вышло. В любом случае - Успехов!
23:43 11 февраля
nailsh78
спорт это когда после школы вместо института идешь осознанно... а до этого у многих одна похожая дорога до КМС..максимум МС ) так что не с 8 лет...а с 18 - не надо ля-ля
23:34 11 февраля
при счете 0:4 судья сломал игру
"это прелестно, прелестно..." (с). крамола квасного, циничного и омерзительнейшего псевдопатриотизма. со стороны все истерично горлопанят за россию-матушку. но чуть только коснется личного, то "как жаль, что живем в россии"))) бугагага)) ...чем круче поцриот, тем больше недвиги и счетов за бугром, тем больше детей учатся за бугром, гражданство забугорное и т.д. Убогое унылое зрелище....но ватные дегенераты все схавают и будут уверены, что госдеп, янки, гейропа во всем этом виноваты...
23:32 11 февраля
Thomas_Boy_
Эта Резцова и на выборах неправильно проголосует! Бей ее!!!
23:28 11 февраля
Kolchak
А как уж мы-то сожалеем... Пускай Криволайнен едет выступать за страну тысячи озёр!
23:17 11 февраля
Drek
За Россию без допинга! Да пол-России сожалеет, что живет в России... =================================================== Это ты о чем, КОЗЛИНА????? Кто тебя держит, а за Россию не фига тут вякать.
23:14 11 февраля
Бен Ричардс
Настоящий патриот, член «Единой России» сокрушается, что ее дочь живет в России, а могла бы за Финляндию выступать со всеми удобствами.
23:12 11 февраля
Drek
novic Пока не дадут пинка всем этим муткам и путиным, так Вы и будете жаловаться на весь мир. ================================================================================================ Наверно гораздо проще поменять состав МОК..
23:11 11 февраля
Sinaron
braitonhorandus Клоун, шел бы ты мимо.
23:10 11 февраля
Thomas_Boy_
Убирайся!!! Кококо!!! И мамашку свою забирай!!!
23:09 11 февраля
novic
Пока не дадут пинка всем этим муткам и путиным, так Вы и будете жаловаться на весь мир.
23:08 11 февраля
avtomir08
Пусть едет, освободит место... Потому что результатов 0...
23:05 11 февраля
braitonhorandus
Вот и величие спорта России во всей красе открылось и не надо ля-ля,даже присутствие дисквалифицированных ничего бы не изменило,они просто без допинга ничего бы не показали.
23:04 11 февраля
Bask71
Пусть едет, освободит место... Потому что результатов 0...
22:56 11 февраля
lёbenicht
По адресу на три буквы на стороны все четыре.
22:51 11 февраля
alex lav
За Россию без допинга! - у тебя, свидомый, болезнь - выдавать желаемое за действительное. Уж не на основе вашего опыта?
22:49 11 февраля
zeromanj
Есть сомнение, что она прошла бы отбор на ОИ в финскую сборную. Как бы то ни было, результат всё равно был бы безмедальный. Ну, если только допингу бы не дали. Тамошним это можно.
22:49 11 февраля
songaila
Русские, которые стыдятся того, что они русские, могут не стыдиться — они не русские.
22:48 11 февраля
Fibonacci
За Россию без допинга Как там у ваших дела на Олимпиаде? Петя обещанные квартиры за Рио выдал?)))
22:45 11 февраля
За Россию без допинга!
А у ваты как всегда полыхает фирменное "не нравится - валите кококо"
22:42 11 февраля
За Россию без допинга!
Да пол-России сожалеет, что живет в России...
22:41 11 февраля
Fibonacci
Что она выиграла для России за свою долгую карьеру? Она вообще занимала призовые места? Кто за биатлоном следит, напишите ее достижения, я про Дашу.
22:39 11 февраля
prof75
А гонору-то! Вот и езжай со своей бесталанной дочуркой к финам! Там она будет на первых ролях.
22:39 11 февраля
kac35
Анфиса, если есть возможность, то увози дочь подальше от озера и его обитателей.
22:39 11 февраля
krekemer
а муженек вроде как в Корее работает сервисером,надо было бежать с остальными обиженными в Корею,но она на Мамам понадеялась и пролетела как фанера на Парижем
22:37 11 февраля
alex lav
Ну вот, еще одна "консерва" открылась...
22:37 11 февраля
cska0000
ну и пускай валит бездарь !!! Кому эта безродная т.в.а.р.ь нужна!!!
22:36 11 февраля