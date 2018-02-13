Анфиса Резцова: "Российских биатлонисток нельзя осуждать"

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова выразила поддержку российским биатлонисткам Татьяне Акимовой и Ульяне Кайшевой. Спортсменки на Олимпиаде в Пхенчхане сперва заняли 20-е и 33-е место в спринте, на следующий день - 31-е и 52-е в гонке преследования. Оба старта выиграла немка Лаура Дальмайер.

- Я предвидела, что Дальмайер успешно выступит на Олимпиаде, я очень за нее рада. У нее было много регалий, а теперь есть еще и олимпийское золото, - цитирует "Р-Спорт" Резцову. - Она умница, подготовилась и подошла к Олимпиаде в нужной форме. Наших девочек осуждать нельзя. Если говорить о Кайшевой, уровень Кубка IBU - это не такой высокий уровень. Ни опыта, ни скорости, ни стабильности не хватает. Четырехлетие как минимум надо готовиться, чтобы стабильно выступать и быть уверенной на Олимпийских играх.

Не знаю, как работали с Акимовой. Однажды она выстрелила на Кубке мира на этапе, и все, она звезда, лидер. Какой лидер? Лидеры столько не проигрывают.

Претензий нет ни к кому, ребята все сырые - как пацаны, так и девчонки. Они не готовы. Тренеры не плохие, но сами по себе малоопытные. Есть специалисты, которые работали на многие времена, их надо подключать на сборы, это должно исходить от Кравцова. Когда я попросилась на чемпионат мира, потому что в Финляндии должна была дочь выступать, мне было сказано: денег нет в федерации. Это нормально?

12 февраля на Олимпиаде. Live! //

Олимпийский календарь //Медальный зачет Олимпиады-2018