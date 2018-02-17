Анфиса Резцова: "Акимова не будет великой биатлонисткой, потому что она не умеет работать"

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отметила, что россиянка Татьяна Акимова не готова к борьбе. Резцова также добавила, что спортсменка не будет великой биатлонисткой.

– Я уже высказывалась по поводу Акимовой, – сказала Резцова. – Сказала, что с таким ходом из нее не получится великой биатлонистки. Девочка всех винит сейчас, а сама-то она что для этого сделала? Даже с чистой стрельбой результатов у нее нет. Она знает свой минус – ход. Но она над этим даже не работала. Акимова рассчитывала на то, что будет закрывать все мишени и повышать свой уровень. Ей все равно, как она бежит! Ей без разницы.

– Да ладно?

– Да. Она со многими тренерами поругалась, которые хотели ей помочь. Они же ей говорили: "Татьяна, ты медленно бежишь, надо подтягивать этот элемент". А она отмахивалась: "Причем тут ход, я же могу работать чисто на рубеже"… Результат налицо. Акимова на всех обижена. Но надо прежде всего разобраться в себе. Да, сегодня ее завалили. Но она должна быть готова ко всему!

– Оказалось, что не готова?

– Да. Именно! Эта гонка и показала, что Акимова не готова к борьбе! Просто не готова! Ничего не показала. Такое впечатление, что она бежит и бежит. А дальше – как получится. И теперь она еще всех обвиняет – кто ее не понимает, кто ее не слышит. Это она никого не слышит. Тренеры хотели ей помочь, предлагали различные варианты. Она все отвергала, надеялась только на свою стрельбу.

– Однако Акимова утверждает, что ей комфортно было работать с Норициным, с которым не продлили контракт…

– А вы спросите у Норицына? И он вам ответит то же самое, что и я. Он шел ей навстречу, слушал, слышал. Но когда пытался ей подсказать, она тоже делала все по-своему. Не знаю… Из нее год назад, когда она однажды выиграла спринт и стала третьей в гонке преследования, почему-то сделали звезду, лидера. Но после этого Акимова не подтвердила, что она лидер. Она не боролась, не работала до изнемозжения!

– Искала причины неудач вокруг себя?

– Да. Винила только погоду, лыжи, тренеров и так далее. Таня не будет великой биатлонисткой, потому что она не умеет работать! Ищет всякие оправдания. Я сегодня думала, что она будет где-то 10-й. Но видите, какой результат? Оказалась просто не готова к масс-старту. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

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