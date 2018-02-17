Анфиса Резцова: "Акимова не будет великой биатлонисткой, потому что она не умеет работать"

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отметила, что россиянка Татьяна Акимова не готова к борьбе. Резцова также добавила, что спортсменка не будет великой биатлонисткой.
– Я уже высказывалась по поводу Акимовой, – сказала Резцова. – Сказала, что с таким ходом из нее не получится великой биатлонистки. Девочка всех винит сейчас, а сама-то она что для этого сделала? Даже с чистой стрельбой результатов у нее нет. Она знает свой минус – ход. Но она над этим даже не работала. Акимова рассчитывала на то, что будет закрывать все мишени и повышать свой уровень. Ей все равно, как она бежит! Ей без разницы.
– Да ладно?
– Да. Она со многими тренерами поругалась, которые хотели ей помочь. Они же ей говорили: "Татьяна, ты медленно бежишь, надо подтягивать этот элемент". А она отмахивалась: "Причем тут ход, я же могу работать чисто на рубеже"… Результат налицо. Акимова на всех обижена. Но надо прежде всего разобраться в себе. Да, сегодня ее завалили. Но она должна быть готова ко всему!
– Оказалось, что не готова?
– Да. Именно! Эта гонка и показала, что Акимова не готова к борьбе! Просто не готова! Ничего не показала. Такое впечатление, что она бежит и бежит. А дальше – как получится. И теперь она еще всех обвиняет – кто ее не понимает, кто ее не слышит. Это она никого не слышит. Тренеры хотели ей помочь, предлагали различные варианты. Она все отвергала, надеялась только на свою стрельбу.
– Однако Акимова утверждает, что ей комфортно было работать с Норициным, с которым не продлили контракт…
– А вы спросите у Норицына? И он вам ответит то же самое, что и я. Он шел ей навстречу, слушал, слышал. Но когда пытался ей подсказать, она тоже делала все по-своему. Не знаю… Из нее год назад, когда она однажды выиграла спринт и стала третьей в гонке преследования, почему-то сделали звезду, лидера. Но после этого Акимова не подтвердила, что она лидер. Она не боролась, не работала до изнемозжения!
– Искала причины неудач вокруг себя?
– Да. Винила только погоду, лыжи, тренеров и так далее. Таня не будет великой биатлонисткой, потому что она не умеет работать! Ищет всякие оправдания. Я сегодня думала, что она будет где-то 10-й. Но видите, какой результат? Оказалась просто не готова к масс-старту. (Виталий АЙРАПЕТОВ).
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sarkis1957
Опять Норицын....Когда ссылаются на его авторитет, просто поражаешься. Да, какой он тренер?!! Что он сам показывал?!!
00:20
ksuxa
мадам Анфиса бесится..что Даша не попала на ОИ.. и вся ее забота..
23:10 17 февраля
vada
Не воспринимаю эти слова как истину. Акимова год назад или два, уже не помню. Когда выстрелила и заняла золото и стла в обойме была лучшей в сборной по бегу и тогда показывала приличные скорости. Это потом с ней что-то произошло. Как её стали тренировать, если скорость ушла полностью, кто ей втемяшил в голову. Это же не только с ней произошло. Такая же ситуация со всеми кто есть в сборной за исключением Юрловой, у которой иногда скорость более менее конкурентоспособная, ну да надо учесть, что она сборы с Макарайнен проходит и муж у нее Австриец. Вообще в женском биатлоне у нас швах и уже лет 10. И все хуже и хуже с каждым годом.
21:53 17 февраля
Serenky25
Вот правильно заметил кто то. ЛИМПИАДА СТАЛА КАК ЕВРОВИДЕНИЕ.
20:21 17 февраля
Serenky25
Деда Тихонов всех спалил. И анфиску которая стреляла в небо, но бежала как.,,
20:20 17 февраля
slovogospoda
Млин.ц..Почему именно в нашей стране Биатлон - это даже не футбол где 22 лося гоняют по полю..А как минимум теннис (причем ни разу ни парный) проиграл один раз и все ты вылетел из турнира.. Дальмайер тоже в 10-ку (да хрен с ним она и в 15-ку ) не вошла...но судя по словам Анфисы Анатольевны из неё тоже не выйдет Великой биатлонистки.
20:18 17 февраля
Ded vsegda odet
Serenky25 А доча? Будет? Кстати интересно узнать с какого молока Анфиса бежала как Боливар? С туринаболовского!
19:28 17 февраля
Садык
Это всем видно,она не спортсменка,она-Черепашка!
19:16 17 февраля
hashimbus
А в чём стресс? у неё что ружьё пол ночи отбирали? вышел и беги, всё остальное неуравновешенная психика.
18:46 17 февраля
fanatold
Стыдно, Анфиса! Вспомните - в каких условиях выступали Вы и в каких - Акимова. Без тренера, без подруг по команде, в условиях стресса... Стыдно нападать на женщину, которая выступила так, как смогла. Тем более, что она - конкурентка вашей дочери, это просто неэтично. Стыдно!
18:28 17 февраля
ФанФаныч
После слов Резцовой .. Таня не будет великой биатлонисткой .. мне стало очевидным, что все чиновники и тренера должны подать заявление в отставку. Кто томожет и вернется.
18:26 17 февраля
Бах-Родченков союз 321
Вот Вяльбе на деле доказывает что она великаяа Анфиска только языком,ей бы дочку свою пропихнуть в сборную,а больше ей ничего не нужно
18:02 17 февраля
Serenky25
А доча? Будет? Кстати интересно узнать с какого молока Анфиса бежала как Боливар?
17:56 17 февраля