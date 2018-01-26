Анев – о ситуации с российским биатлоном: "Все решения должны быть обоснованы"

Болгарский биатлонист Красимир Анев доволен своим выступлением в спринте на чемпионате Европы. При этом спортсмен отметил, что не сосредотачивается на одной гонке и смотрит в будущее.

– Состояние хорошее, получилось пройти быстро, – сказал Анев во флэш-интервью. – У меня всегда были удачные гонки, когда было четыре стрельбы. Я смотрю в завтрашний день. Все прошло нормально.

Сезон у меня начался плохо, были проблемы с глазами, я болел. Были проблемы с дыханием. Потихоньку набираю форму. Надеюсь, что будет еще лучше.

Как поддерживаю россиян? Все решения должны быть обоснованы, с аргументацией и хорошими доказательствами. Такой труд, который проделали российский спортсмены и их просто не пригласили на Олимпиаду. Это сложная ситуация.

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