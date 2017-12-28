Андрей Маковеев: "Даже если на нас нет формы России, все равно мы русские"

Восьмикратный чемпион России, биатлонист Андрей Маковеев отметил, что российским спортсменам непременно следует выступить на Олимпиаде-2018. Напомним, что МОК готов допустить россиян к Играм только в нейтральном статусе.

– Большинство из тех спортсменов, кому я задавал этот вопрос, сказали, что мы поедем на Олимпийские игры, – цитирует "Калашников Media" Маковеева. – Пусть это будет под нейтральным флагом, но мы в душе россияне. Даже если на нас нет формы России, все равно мы русские. Мы для иностранцев русские, для любых экспертов понятно, что мы русские. И я как спортсмен принял бы такое же решение. Ехать на Олимпиаду и отстаивать честь страны.

Русские выиграли ни одну войну, когда не было практически никаких шансов. И сейчас, я думаю, сделают так, чтоб их практически не было. Есть разговоры о том, будет ли у нас сервис, массажисты и так далее. Спортсмен едет на такие соревнования не один. Медаль, которую он завоевывает, он завоевывает ее не один. Есть ряд специалистов, которые участвуют в этом и медаль, как правило, принадлежит не только спортсмену. Она принадлежит всей стране и тому коллективу, который помогает ее завоевать. А по всей вероятности мы будем в неравных условиях. И опять же нужно будет свою силу доказывать и показывать. Если кто-то не хочет на олимпийские игры ехать, чиновники или функционеры, они могут ее проигнорировать, а спортсмены должны делать свое дело.