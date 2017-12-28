Андрей Маковеев: "Даже если на нас нет формы России, все равно мы русские"

Восьмикратный чемпион России, биатлонист Андрей Маковеев отметил, что российским спортсменам непременно следует выступить на Олимпиаде-2018. Напомним, что МОК готов допустить россиян к Играм только в нейтральном статусе.
– Большинство из тех спортсменов, кому я задавал этот вопрос, сказали, что мы поедем на Олимпийские игры, – цитирует "Калашников Media" Маковеева. – Пусть это будет под нейтральным флагом, но мы в душе россияне. Даже если на нас нет формы России, все равно мы русские. Мы для иностранцев русские, для любых экспертов понятно, что мы русские. И я как спортсмен принял бы такое же решение. Ехать на Олимпиаду и отстаивать честь страны.
Русские выиграли ни одну войну, когда не было практически никаких шансов. И сейчас, я думаю, сделают так, чтоб их практически не было. Есть разговоры о том, будет ли у нас сервис, массажисты и так далее. Спортсмен едет на такие соревнования не один. Медаль, которую он завоевывает, он завоевывает ее не один. Есть ряд специалистов, которые участвуют в этом и медаль, как правило, принадлежит не только спортсмену. Она принадлежит всей стране и тому коллективу, который помогает ее завоевать. А по всей вероятности мы будем в неравных условиях. И опять же нужно будет свою силу доказывать и показывать. Если кто-то не хочет на олимпийские игры ехать, чиновники или функционеры, они могут ее проигнорировать, а спортсмены должны делать свое дело.
механик39
Биатлон сравнивают с ВОЙНОЙ ,смешно
20:00
spetrov
Тётка, при всем уважении, не пишите, пожалуйста, капслоком. Это нехорошо. Кто захочет, вас и так прочитает.
17:20
Тётка
НЕ НАДО ТОЛЬКО ПРО ВОЙНУ,ТАМ ЗА ПОТЕРЮ ФЛАГА РАСФОРМИРОВЫВАЛИ ЧАСТЬ.А У НАС НА ГЛАЗАХ У ВСЕГО МИРА ОТНЯЛИ ЗНАМЯ И РОДИНУ.ГРОШЬ ЦЕНА ТАКИМ СПОРТСМЕНАМ,ПРИЧЁМ И НЕ САМЫМ СИЛЬНЫМ СРЕДИ НАШИХ.ЛУЧШИХ УЖЕ ЭТИ ЧМОКИ ВСЕХ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ.
16:46
Helicopter
Как по Станиславскому ....не верю.
15:40
kolos249
То, что нейтральные "псевдоспортсмены" постоянно оправдываются за свою будущую поездку на ОИ - говорит о том, что нравственные метания и угрызения совести у них всё же присутствуют. Но толку от этого - ноль, ибо всё равно поедут ползать с белым флагом, осознавая при этом, что подавляющее большинство болельщиков их в этом не понимает и никогда не поймёт. Увы...
15:15
spetrov
...Там, правда, бывший следователь WADA утверждает, что и ты, Андрей, на 99% тоже принимаешь допинг, но ты поезжай. Авось разрешат тебе получить награду.
14:32
chelovek_s_divana
Да успокойтесь, господа биатлонисты! Ну едете вы, едете! Весь банкет будет оплачен. Чего еще-то надо? Что вы все оправдываетесь? Совесть что ли мучает?
14:29
spetrov
...самих себя.
13:54
spetrov
Продолжаются уговоры. И всех вокруг, и сами себя.
13:54