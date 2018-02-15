Анастасия Кузьмина: "Думаю, на такой хорошей ноте и нужно заканчивать"

Биатлонистка Анастасия Кузьмина, ставшая второй в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пхенчхане, отметила, что не передумала по поводу завершения карьеры. Также она выразила удовлетворение по поводу того, что смогла порадовать болельщиков.

– На пресс-конференции вы говорили по-словацки. Давно научились?

– После чемпионата мира-2009, который проходил здесь же, и на котором я выиграла первые для Словакии медали в биатлоне, корреспонденты задавали мне очень много вопросов. По-словацки. Они с русским немного похоже, и я каким-то экспресс-способом довольно быстро выучила. Много помогали девчонки по команде, мы смотрели фильмы на словацком – вот как-то так.

– Где наблюдал за гонкой ваш сын Елисей?

– Это отдельная история. Руководство школы, в которой учится Елисей, выступило с инициативой сделать сегодня для всех внеплановый выходной. Все знали, как он хотел поболеть за меня. Да и остальные, наверное, тоже. Очень приятно. Рада, что не разочаровала их.

– Вы сейчас находитесь в прекрасной форме. Может, рановато все-таки заканчивать?

– Думаю, на такой хорошей ноте и нужно заканчивать. Если я решу остаться дальше и что-то не получится, будет очень больно. Думаю, что 33 года и два ребенка – серьезный повод задуматься о важности семьи. (Владимир ИВАНОВ)

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