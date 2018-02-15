Анастасия Кузьмина: "Думаю, на такой хорошей ноте и нужно заканчивать"

Биатлонистка Анастасия Кузьмина, ставшая второй в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пхенчхане, отметила, что не передумала по поводу завершения карьеры. Также она выразила удовлетворение по поводу того, что смогла порадовать болельщиков.
– На пресс-конференции вы говорили по-словацки. Давно научились?
– После чемпионата мира-2009, который проходил здесь же, и на котором я выиграла первые для Словакии медали в биатлоне, корреспонденты задавали мне очень много вопросов. По-словацки. Они с русским немного похоже, и я каким-то экспресс-способом довольно быстро выучила. Много помогали девчонки по команде, мы смотрели фильмы на словацком – вот как-то так.
– Где наблюдал за гонкой ваш сын Елисей?
– Это отдельная история. Руководство школы, в которой учится Елисей, выступило с инициативой сделать сегодня для всех внеплановый выходной. Все знали, как он хотел поболеть за меня. Да и остальные, наверное, тоже. Очень приятно. Рада, что не разочаровала их.
– Вы сейчас находитесь в прекрасной форме. Может, рановато все-таки заканчивать?
– Думаю, на такой хорошей ноте и нужно заканчивать. Если я решу остаться дальше и что-то не получится, будет очень больно. Думаю, что 33 года и два ребенка – серьезный повод задуматься о важности семьи. (Владимир ИВАНОВ)
ivradm
Умница
17:28 15 февраля
ФанФаныч
Молодец, сестрёнка!
16:03 15 февраля
Bache Gabrielsen
Молодчина.
15:08 15 февраля