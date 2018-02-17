Анастасия Кузьмина: "До следующего сезона нужно еще бегать, а до следующей Олимпиады я не выдержу"

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина заявила, что считает преждевременным говорить о возможности завершения своей карьеры. В активе 33-летней Кузьминой по три золота и серебра Олимпийских игр, а также серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира.
– Для меня много спортивных целей достигнуто. Женщина с двумя детьми и с тремя золотыми медалями должна бы успокоиться (смеется), – цитирует "Р-Спорт" Кузьмину. – Но есть еще маленькие цели, которые еще не достигнуты. Например, золото чемпионата мира. В этом сезоне не получается, а до следующего сезона, получается, нужно еще бегать. Плюс не факт, что этот чемпионат мира выиграется. Точного решения, что заканчиваю свою спортивную карьеру, не хотим озвучивать. А то, что до следующей Олимпиады я не выдержу, это наверняка.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_biathlon/20180217/1132788642.html
slava_l
Настя, не уходи!
21:49 17 февраля
Pyatochok
Когда Кузьмина была в сборной России, то родила ребёнка и попросила немного денег у Федерации битлона России, ну, её по простому послали на три весёлых буквы! Словакия получила много "золота" и "серебра"!
20:38 17 февраля