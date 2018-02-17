Анастасия Кузьмина: "До следующего сезона нужно еще бегать, а до следующей Олимпиады я не выдержу"

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина заявила, что считает преждевременным говорить о возможности завершения своей карьеры. В активе 33-летней Кузьминой по три золота и серебра Олимпийских игр, а также серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира.

– Для меня много спортивных целей достигнуто. Женщина с двумя детьми и с тремя золотыми медалями должна бы успокоиться (смеется), – цитирует "Р-Спорт" Кузьмину. – Но есть еще маленькие цели, которые еще не достигнуты. Например, золото чемпионата мира. В этом сезоне не получается, а до следующего сезона, получается, нужно еще бегать. Плюс не факт, что этот чемпионат мира выиграется. Точного решения, что заканчиваю свою спортивную карьеру, не хотим озвучивать. А то, что до следующей Олимпиады я не выдержу, это наверняка.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018