Анастасия Кузьмина: "Чувствовала опустошение и боялась, что это повлияет на мой результат"

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина боялась, что внутренние опустошение в связи с решением по россиянину Антону Шипулину повлияет на ее выступление на Олимпиаде в Пхенчхане.

Кузьмина выиграла масс-старт и стала трехкратной олимпийской чемпионкой. Ранее МОК не допустил Шипулина, который является братом Кузьминой, до Игр-2018.

– Превзошла ли Олимпиада в Пхенчхане мои ожидания? На самом деле – да. – цитирует Кузьмину "Р-Спорт". – Я хорошо начала сезон, но внутренне я очень сильно переживала за Антона, за всю эту произошедшую ситуацию вокруг российских спортсменов. Внутри чувствовала опустошение и очень боялась, что это повлияет на мой результат.

Но за время подготовки перед первым стартом как-то получилось успокоиться и провести для меня необходимую работу. И несмотря на то, что получилось на спринте, на остальные гонки удалось собраться.

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