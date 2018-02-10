15:49 10 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Американская биатлонистка - о ситуации с Россией: "Рада, что наш спорт становится чище"

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Американская биатлонистка Сьюзен Данкли высказалась по поводу выступления наших биатлонистов на Играх под олимпийским флагом и недопуска в Пхенчхан сильнейших российских спортсменов. 

- В этом и в прошлом году я была страшно расстроена услышать новости о государственной системе допинга в России, - сказала Данкли. - Это очень сложно осознать. Представьте, что вас обгоняет российский спортсмен, и вы понятия не имеете, относится он к этой системе или нет. А вдруг да? Я рада, что сейчас эта проблема решается и наш спорт становится чище. 

- Вам при этом не жаль Екатерину Юрлову, Антона Шипулина и других наших биатлонистов, которые по непонятным причинам не были допущены к этим Играм? 

- Иногда борьба за чистоту спорта становится главным приоритетом. И это правильно. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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КОММЕНТАРИИ (18)
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vtnsk

Допинга обожралась Данкли. Вот и несет бред...

23:02 10 февраля

мечта***

Ойййй, "чья бы корова мычала", за чистоту спорта она.... Молчала бы лучше, чтоб людей не смешить. Хорошо было бы, если каждый спортсмен занимался своей работой и следил за своими словами, а не осуждал всех без разбора, и не злорадствовал

22:48 10 февраля

исперов22081973

Бней Иегуда Джесс красоточка.) Но она не биатлонистка.))/////ха-ха-ха нашёл красотку)))Зубастая страшила.Видать тебе такие нравятся)))

21:44 10 февраля

shu

Сегодня у этой красотки было 5 промахов. "И это правильно."

19:28 10 февраля

максималист

Нужно взять допинг пробы в НХЛ и НБА, а также проверить допинг пробы у Фелпса с телом как холодец... И эти нелюди говорят нам о чистоте

19:01 10 февраля

aliens01

тут только Фуркадами не ограничишься.... 3/4 биатлона и столько же лыжников надо гнать

18:31 10 февраля

slava_l

А если норвежских астматиков, Фуркада и братьев Уильямс выгнать, то спорт вообще чистым станет.

17:28 10 февраля

hant64

Зачем они ей))

17:15 10 февраля

hant64

Джерри. Без Тома. Интересно, сколько извилин у нее в голове? Больше одной?------------- Их нет, ни одной, да и зачем они её? 66 место в спринте - это её законный уровень.

17:13 10 февраля

Джерри. Без Тома.

Интересно, сколько извилин у нее в голове? Больше одной?

16:41 10 февраля

slavjannn

- сказала Диггинс. - Это очень сложно осознать. Представьте, что вас обгоняет российский спортсмен, а вы,точно,знаете,что справки ТИ у него нет,но у меня то их много........Я рада, что сейчас эта проблема решается и наш спорт становится чище.

16:29 10 февраля

Sinaron

Еще одно безмозглое.

16:23 10 февраля

kauperwood37

а че это за кусок...

16:04 10 февраля

Бней Иегуда

Джесс красоточка.) Но она не биатлонистка.))

16:02 10 февраля

Алексей Д.

Вангую, что это была бестолочь Данкли. Хотя какая разница лыжи, биатлон. Диггинс, Данкли... Пропаганда у всех там мозги разьела

16:02 10 февраля

fullerist

Либо дура полная, либо сволочь. Скорее всего, и то, и другое

16:01 10 февраля

wolfwolk

а эта тётя уже и в биатлоне бегает?

15:59 10 февраля

Forester75

Нехороший человек, диггинс

15:56 10 февраля

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