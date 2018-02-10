Американская биатлонистка - о ситуации с Россией: "Рада, что наш спорт становится чище"

Американская биатлонистка Сьюзен Данкли высказалась по поводу выступления наших биатлонистов на Играх под олимпийским флагом и недопуска в Пхенчхан сильнейших российских спортсменов.
- В этом и в прошлом году я была страшно расстроена услышать новости о государственной системе допинга в России, - сказала Данкли. - Это очень сложно осознать. Представьте, что вас обгоняет российский спортсмен, и вы понятия не имеете, относится он к этой системе или нет. А вдруг да? Я рада, что сейчас эта проблема решается и наш спорт становится чище.
- Вам при этом не жаль Екатерину Юрлову, Антона Шипулина и других наших биатлонистов, которые по непонятным причинам не были допущены к этим Играм?
- Иногда борьба за чистоту спорта становится главным приоритетом. И это правильно. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
vtnsk
Допинга обожралась Данкли. Вот и несет бред...
23:02 10 февраля
мечта***
Ойййй, "чья бы корова мычала", за чистоту спорта она.... Молчала бы лучше, чтоб людей не смешить. Хорошо было бы, если каждый спортсмен занимался своей работой и следил за своими словами, а не осуждал всех без разбора, и не злорадствовал
22:48 10 февраля
исперов22081973
Бней Иегуда Джесс красоточка.) Но она не биатлонистка.))/////ха-ха-ха нашёл красотку)))Зубастая страшила.Видать тебе такие нравятся)))
21:44 10 февраля
shu
Сегодня у этой красотки было 5 промахов. "И это правильно."
19:28 10 февраля
максималист
Нужно взять допинг пробы в НХЛ и НБА, а также проверить допинг пробы у Фелпса с телом как холодец... И эти нелюди говорят нам о чистоте
19:01 10 февраля
aliens01
тут только Фуркадами не ограничишься.... 3/4 биатлона и столько же лыжников надо гнать
18:31 10 февраля
slava_l
А если норвежских астматиков, Фуркада и братьев Уильямс выгнать, то спорт вообще чистым станет.
17:28 10 февраля
hant64
Зачем они ей))
17:15 10 февраля
hant64
Джерри. Без Тома. Интересно, сколько извилин у нее в голове? Больше одной?------------- Их нет, ни одной, да и зачем они её? 66 место в спринте - это её законный уровень.
17:13 10 февраля
Джерри. Без Тома.
Интересно, сколько извилин у нее в голове? Больше одной?
16:41 10 февраля
slavjannn
- сказала Диггинс. - Это очень сложно осознать. Представьте, что вас обгоняет российский спортсмен, а вы,точно,знаете,что справки ТИ у него нет,но у меня то их много........Я рада, что сейчас эта проблема решается и наш спорт становится чище.
16:29 10 февраля
Sinaron
Еще одно безмозглое.
16:23 10 февраля
kauperwood37
а че это за кусок...
16:04 10 февраля
Бней Иегуда
Джесс красоточка.) Но она не биатлонистка.))
16:02 10 февраля
Алексей Д.
Вангую, что это была бестолочь Данкли. Хотя какая разница лыжи, биатлон. Диггинс, Данкли... Пропаганда у всех там мозги разьела
16:02 10 февраля
fullerist
Либо дура полная, либо сволочь. Скорее всего, и то, и другое
16:01 10 февраля
wolfwolk
а эта тётя уже и в биатлоне бегает?
15:59 10 февраля
Forester75
Нехороший человек, диггинс
15:56 10 февраля