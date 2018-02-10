Американская биатлонистка - о ситуации с Россией: "Рада, что наш спорт становится чище"

Американская биатлонистка Сьюзен Данкли высказалась по поводу выступления наших биатлонистов на Играх под олимпийским флагом и недопуска в Пхенчхан сильнейших российских спортсменов.

- В этом и в прошлом году я была страшно расстроена услышать новости о государственной системе допинга в России, - сказала Данкли. - Это очень сложно осознать. Представьте, что вас обгоняет российский спортсмен, и вы понятия не имеете, относится он к этой системе или нет. А вдруг да? Я рада, что сейчас эта проблема решается и наш спорт становится чище.

- Вам при этом не жаль Екатерину Юрлову, Антона Шипулина и других наших биатлонистов, которые по непонятным причинам не были допущены к этим Играм?

- Иногда борьба за чистоту спорта становится главным приоритетом. И это правильно. (Наталья МАРЬЯНЧИК)