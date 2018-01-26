Александр Логинов: "Мы русские, мы все переживем"

Российский биатлонист Александр Логинов сказал, что будет поддерживать соотечественников, которые будут выступать на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Также он отметил, что Дмитрий Малышко помог ему, одолжив лыжи для выступления в спринте на чемпионате Европы.

Напомним, 23 января многие российские спортсмены, в число которых вошли сам Логинов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и многие другие, не получили от МОК допуск к участию в Играх в Корее.

- Трасса была сегодня достаточно хорошая, быстрая лыжня. Высота в Риднау тяжелая, - цитирует официальный сайт СБР Логинова. - Скажем так, трасса очень непростая – три лепестка. Дмитрий Малышко дал мне сегодня свои вторые лыжи, потому что мои ехали хуже. Спасибо ему, сервис-бригаде и тренерам.

Очень много было разговоров, почему я не бежал индивидуальную гонку. Но за девять дней невозможно выступить в семи гонках.

Думаю, что в сложившейся ситуации вокруг Игр всем непросто, но мы русские, мы все переживем. Я буду искренне поддерживать наших ребят, которые поедут на Олимпиаду.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.