Александр Касперович: "Должны доказывать, что Россия – нация, которую не поставить на колени"

Старший тренер сборной России по резерву Александр Касперович доволен результатами Александра Логинова, который занял второе место в спринте на чемпионате Европы. По словам специалиста, в этой гонке россиянам не повезло со стрельбой.

– Сегодня был хороший день, здорово сработал Логинов. Правда, из положения лежа промахнулся, – сказал Касперович в эфире программы "Биатлон с Дмитрием Губерниевым". – Условия для стрельбы были идеальные. По-спортивному повел себя Гараничев. Протащил Расторгуева последний круг. Мы поступаем так, как должны поступать все спортсмены.

Опять не справились со стрельбой, небольшое невезение в расстановке по группам. Прогноз давался другой. После шестидесятых номеров уплотнилась трасса и лыжи ехали лучше, но это не оправдание. Мы должны были выступить лучше.

Тяжело не только нам, но и всем остальным. Это горы. И дистанция непростая. Двадцатка – одна из сложных гонок в целом.

Я понимаю, какая ситуация со спортсменами в России сложилась в целом. Как настраиваем? Стараемся ограничить их в СМИ, чтобы не читали много негативной информации. Беседуем. Вчера попросили ребят и девушек доказать результатами, что мы одни из сильнейших спортсменов. Мы – Россия. И мы должны доказывать, что мы нация, которую не поставить на колени.