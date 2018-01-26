Александр Касперович: "Должны доказывать, что Россия – нация, которую не поставить на колени"

Старший тренер сборной России по резерву Александр Касперович доволен результатами Александра Логинова, который занял второе место в спринте на чемпионате Европы. По словам специалиста, в этой гонке россиянам не повезло со стрельбой.
– Сегодня был хороший день, здорово сработал Логинов. Правда, из положения лежа промахнулся, – сказал Касперович в эфире программы "Биатлон с Дмитрием Губерниевым". – Условия для стрельбы были идеальные. По-спортивному повел себя Гараничев. Протащил Расторгуева последний круг. Мы поступаем так, как должны поступать все спортсмены.
Опять не справились со стрельбой, небольшое невезение в расстановке по группам. Прогноз давался другой. После шестидесятых номеров уплотнилась трасса и лыжи ехали лучше, но это не оправдание. Мы должны были выступить лучше.
Тяжело не только нам, но и всем остальным. Это горы. И дистанция непростая. Двадцатка – одна из сложных гонок в целом.
Я понимаю, какая ситуация со спортсменами в России сложилась в целом. Как настраиваем? Стараемся ограничить их в СМИ, чтобы не читали много негативной информации. Беседуем. Вчера попросили ребят и девушек доказать результатами, что мы одни из сильнейших спортсменов. Мы – Россия. И мы должны доказывать, что мы нация, которую не поставить на колени.
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Канешна, на "колени" поставить тяжело... Ведь СЕЙЧАС вы находитесь на четырёх мослах, в коленно--локтевой.....
18:25
Bache Gabrielsen
Ну да, мы сами себя поставим лучше всяких оккупантов и марсиан...
17:25
pojarniy
Хоть не будут позорится, а с этих тренеров снять заработную плату, сами кормили своих девчонок и все виноваты и врачи и тренеры. Они же подневольные, попробуй не сожри, выгонят в пять минут из сборной.
16:18
gruzovik62
так докажи на олимпиаде!! Ты же тренер! ... может быть
15:41
maksimalist
Сначала завел женский биатлон туда куда завел, а теперь еще приписывает себе заслуги. Они не маленькие. сами все понимают.
15:25