Акимовой обидно! Ей за всю Олимпиаду ни разу не позвонили тренеры сборной

Россиянка Татьяна Акимова заявила, что ни один тренер сборной России не позвонил ей во время Олимпиады-2018.

- За всю Олимпиаду мне ни разу не позвонил ни один тренер из сборной, - сказала Акимова. - Обидно ли? Ну да, если честно. (Владимир ИВАНОВ)

Напомним, что Акимова заняла 15-е место в индивидуальной гонке на Играх-2018. Другая представительница России Ульяна Кайшева стала 24-й.

Биатлон. Женская индивидуальная гонка. LIVE!

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018