Акимовой обидно! Ей за всю Олимпиаду ни разу не позвонили тренеры сборной

Россиянка Татьяна Акимова заявила, что ни один тренер сборной России не позвонил ей во время Олимпиады-2018.
- За всю Олимпиаду мне ни разу не позвонил ни один тренер из сборной, - сказала Акимова. - Обидно ли? Ну да, если честно. (Владимир ИВАНОВ)
Напомним, что Акимова заняла 15-е место в индивидуальной гонке на Играх-2018. Другая представительница России Ульяна Кайшева стала 24-й.
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"За всю Олимпиаду с мной на связь не вышел ни один тренер из сборной." Какую связь, половую, что-ли? Если у тебя есть вопросы к тренерам, почему бы самой им не позвонить, а то всё 3-й десяток отрабатываем...
20:19 15 февраля
slovogospoda
Братчанин /Ты научись бегать быстро и точно стрелять для начала, а потом рот открывай!/....весьма самокритично..
19:10 15 февраля
ksuxa
они поехали -потому что команда такая сверху поступила. думаете сами такие храбрые и непатриотичные?? пришла бы указка не ехать..... дальше сами догадайтесь.. а бойкотировать побоялись.. иначе бы все сбойкотировали чемпионат мира по футболу..вот смеху бы было на весь мир. так что хватит их хаять за белый флаг..
18:52 15 февраля
гаттузо туп
rusfed 2.0///Я начал как-раз с этого.Щас пересмотрел-потерли демоны,видимо ты этого уже не застал.)
15:33 15 февраля
rusfed 2.0
гаттузо туп, Так я с этого и начал!) 15:03. ___________ Если бы ты начал с этого, я бы с тобой и не спорил ) Но ты начал немного с другого - смотри 13:54
15:06 15 февраля
гаттузо туп
rusfed 2.0///Так я с этого и начал!)На фиг нам нужен такой спорт высших достижений,который живет на наши деньги(причем сытенько живет),а мы должны свои нервы тратить глядя на это все и слушая их нелепые отмазки?
15:03 15 февраля
rusfed 2.0
гаттузо туп, ну если она каждый раз будет недовольной, ты сам первый назовешь ее скандалисткой ) Но это ненормально, что тренер не выходит на связь, разве не так? ) Зачем он нужен? Мы все их там содержим, между прочим )
14:56 15 февраля
гаттузо туп
rusfed2.0///Ок.Допустим,что все так и есть,как ты изложил.Ну так че тогда Акимова раньше молчала,что все окружение которые обязанно было способствовать достижению ее максимально возможных результатов,по факту оказалось никчемами(лентяи,халтурят и т.д. и т.п.).Знаешь,друже,в определенных кругах в таких ситуация говорят"А че ты раньше молчал?"(с).).
14:51 15 февраля
rusfed 2.0
гаттузо туп, тренеры на такой же ставке, как сама Акимова )) Акимова вправе ожидать от всех вокруг (а там на одного гонщика человек 10-20 вспомогательного персонала приходится - тренеров, сервисеров, функционеров), что каждый (каждый!) из них будет отрабатывать свою ставку на все 100%. Все они задуманы и оплачиваются для успешности бенефициара их услуг - гонщика. А если все вокруг халтурят, и тренер не консультирует своего гонщика, то в чем неправа Акимова? ) А сама она прошла на свое место по конкурсу, она была в этом конкурсе лучшей, и лучше нее никого нет ) А то, что она физкультурница по сравнению с Дальмайер, вопрос не только к ней, а к 20 человекам обслуживающего персонала. Она честно нарабатывала прописанный ей на тренировках километраж. Что она должна была сделать еще? )
14:42 15 февраля
гаттузо туп
rusfed 2.0.///Попробую иначе.)Поутрирую.Лично я никогда не впрягусь в"тему" в которой я облажаюсь,чтобы потом этим моим обсерам моим близким по глазам стебеали.Ты хочешь сказать,что Акимова не понимала,что в сравнении с Кузьминой,Дальмайер и т.п.-она физкультурница и шансов 0?Прекрасно понимала.Так к чему теперь искать виноватых?Тренеры ей не позвонили..)Ее же никто не принуждает говорить,что она туда поехала халявные плюшки на которые она живет отрабатывать.Ну скажи ты честно-это мой уровень.Или вааще молчи.Или если бы тренеры ей позвонили,ее результаты другими бы были?)
14:32 15 февраля
гаттузо туп
shur///Мне по фиг,где они будут выступать.За это пусть у туземцев башка болит.А мне,как русскому чел.(или россеянину,если так кому больше нравится)важно как спортсмены моей страны выступают и какие результаты показывают.
14:22 15 февраля
rusfed 2.0
гаттузо туп, есть вакантное место - она его заняла. Не заняла бы она - заняла бы другая. Вопрос-то не в ней, а в вакансии. Вакансию же не она создала?
14:21 15 февраля
гаттузо туп
rusfed 2.0.Дружище,легко разобью эту твою теорию.Кто мешал Акимовой жить жизнью обычной женщины(семья,дети и т.д)?И ты и я не пацаны уже и прекрасно отдаем себе отчет,что за все в жизни нужно платить.И той же Акимовой(и многим др.нашим спортсменам,я не делю их по гендерному признаку) надо было"брать ношу по себе,чтоб не падать при ходьбе".Если бы она,как и многие другие каталась по миру и постоянно лажалась за деньги из своего кармана-я бы слова не сказал.
14:18 15 февраля
shur
гаттузо туп shur///"...показывают все,что они могут"(с).С тем,что они"могут" им надо не по Лимпиядам ездить,а на первенство Люблино выступать!_____________ А лыжницам из Того и Ирана, где выступать?
14:10 15 февраля
rusfed 2.0
гаттузо туп, привет. Я думаю, спорт изначально - не для женщин. Не задумывала их природа быть самыми сильными, быстрыми, меткими и т.д. Почему мы этих женщин мучим в спорте - это наша прихоть, потому что медали нужны нам. А им важнее семья, дети и прочие банальности. (Разумеется, есть женщины с повышенным тестостероном типа Уильямс - но там другое дело). Поэтому я никогда не критикую девушек за спортивные результаты. Только за допинг и политических вроде Исинбаевой )
14:03 15 февраля
Kortvv
Судя по всему, раз Акимова поехала на эту т.н. олимпиаду без тренеров, она в них не нуждается. Какие могут быть обиды и претензии к тренерам? 13:57
13:58 15 февраля
гаттузо туп
rusfed 2.0///Привет.Да лело тут не в Вяльбе или всяких там Кравцовых.Ести чел.чет может,он это сделает.А"если в***** нету мои,не поможет даже Сочи"(с).Я помню слова Акимовой после очередного обсера на этапе КМ" Я сегодня с какой-то не той ноги встала.".После этих слов,как по мне ее бы на пушечный выстрел нельзя к сборной подпускать.Представляешь,чтобы Дальмаер и Фуркад такое сказали?
13:54 15 февраля
гаттузо туп
shur///"...показывают все,что они могут"(с).С тем,что они"могут" им надо не по Лимпиядам ездить,а на первенство Люблино выступать!
13:49 15 февраля
max14195
Они просто обиделись, что их не взяли на олимпиаду.
13:48 15 февраля
rusfed 2.0
Тренеры вместе с Кравцовым могли, кстати, примеру Вяльбе последовать и по зрительским билетам на биатлон проходить. Не нашлось преданных делу героев?
13:47 15 февраля
titan2313
Тренерам звонить некогда, они с Колобковым бабло делят!
13:46 15 февраля
shur
Эй, народ! Ну не нравится вам Олимпиада, не смотрите. А умеете вы только грязью поливать спортсменов, которые показывают все, что могут. Прячетесь под никами, а скажите им прямо в лицо, принародно, в прямом эфире. Кишка тонка. Откуда вы только повылупились!
13:44 15 февраля
Don Miguel
А чем "нейтральный спортсмен", и его федерация ВИНОВАТЫ, что честные? Вы готовы отказаться от звания профессора и доктора физмат наук, потому, что в области филологических наук были нарушения? Я - нет, хоть в меня стреляйте!
13:36 15 февраля
Andrei676709
Ты больше улыбайся,как ты говорила мне смешно мы с Кайшевой смеемся вот дамой приедешь с позором тогда все вместе будем смеяться,а сейчас молчи в тряпку и что ты делала все 4 летия как готовилась,а патом поехала на ниши деньги смеяться.
13:35 15 февраля
icezellion
Наберут в биатлон по объявлению, потом стонут.
13:34 15 февраля
Dominator777
А зачем тренеры сборной России должны звонить и поддерживать нейтральных спортсменов? Не позвонили - правильно сделали!
13:26 15 февраля
Братчанин
Ты научись бегать быстро и точно стрелять для начала, а потом рот открывай!
13:20 15 февраля
rus_deutsch
Да всё просто объясняется... Скоро у нее будут новые тренеры, правда скорее всего - такие же коновалы. как и старые...
13:19 15 февраля
Levbereg
Тренеры потеряли работу и деньги. О стране и флаге я не говорю. Их дома пилят, а тут еще и виноваты. По хорошему- без тренера спортсмен должен отказаться ехать. Да и вообще атлеты из России и Савченко, и Лапшин и Добрычева и Кузьмина. Просто флаги у них тоже другие. И тренируют многих из них русские))). Лютерли ноги о спорт, а теперь их и назначают виноваты. Губерниев опять стал грязь лить. Теперь тренеров унизил. Сам там сидит премиальные получает, без флага и гимна он кого представляет? И вообще он кто комментатор? Или неприкасаемый?
13:10 15 февраля
Kortvv
Здесь у меня два вопроса????? 1.А где все тренеры сборной? В России остались??? А зачем ты поехала, предав своих тренеров???? и 2. Это тренеры сборной России, а не тренеры ОАР. У них контракт не МОК, а ОКР и СБР (союзом биатлонистов России).
13:08 15 февраля