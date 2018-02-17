Акимова - последняя в масс-старте на Олимпиаде: падение и пять промахов на рубеже

Россиянка Татьяна Акимова в масс-старте на Олимпиаде в Пхенчхане заняла последнее, 30-е место. В самом начале гонки она упала, но смогла продолжить выступление. Однако инцидент отбросил ее на последнее место.
На первой стрельбе она не допустила ни одного промаха и поднялась на 18-е место, но на третьем рубеже она промахнулась пять раз. Акимова - единственная россиянка, пробившаяся в масс-старт.
Биатлон
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Масс-старт 12,5 км
1. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 35.23,0 (1 шт. круг)
2. Дарья Домрачева (Белоруссия) - отставание 18,8 (1)
3. Мона Брорссон (Швеция) - 27,7 (2)
4. Лиза Виттоцци (Италия) - 45,6 (2)
5. Ханна Эберг (Швеция) - 46,5 (1)
6. Доротея Вирер (Италия) - 47,3 (1)...
30. Татьяна АКИМОВА (Россия) - 6.09,4 (6)
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
sarkis1957
И что изумляет: во всех интервью у неё все хорошо, все в полном порядке, а результат - никакой. Самоанализа и самокритики нет вообще....
00:14
vtnsk
Она думала, что достигла дна. Однако снизу постучали... (С)
21:48 17 февраля
Садык
Жаль что всего 29 спортменок бегали,если бы 120 человек, она бы могла зацепиться (Почетную для нее)100 место.Очень хорошый уровень,Кравцову и его команду надо дальше оставлять в биатлоне.
19:33 17 февраля
inachipoch
Бен Ричардс inachipoch 15.19 Во-первых неприлично,называть «диванными критиками» любителей биатлона,---------------------- Вооще-то, это была ирония с сарказмом.
17:53 17 февраля
oleg.bob
Настя, Даша- всё равно наши девочки!
17:15 17 февраля
tryam
по чужим мешеням стреляла. из сборной надо попросить
15:59 17 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Все пучком! Сливают Губершлепа.
15:58 17 февраля
alex160554
Нормально! В тридцадке!
15:55 17 февраля
Бен Ричардс
inachipoch 15.19 Во-первых неприлично,называть «диванными критиками» любителей биатлона, ради которых и выступают профессиональные биатлонисты. Если кому-то так не кажется, пусть бегает один в лесу с винтовкой- там спокойно, никаких диванных критиков. Во- вторых,теперь по сути.Сегодня было установлено два рекорда:третья подряд золотая олимпийская медаль словацкой спортсменки Кузьминой, отчисленной из сборной России за непереспективность и последнее место единственной и лучшей представительницы великой биатлонной державы. Не знаю как там насчёт канадцев, а ее присутствия в гонке сегодня точно никто не заметил (кроме падения в начале).Пламенный привет Кравцову из СБР.
15:52 17 февраля
S.U.B.A.
Жалко,что не участвуют лыжницы из Африки!Вот там бы они задали жару!
15:51 17 февраля
ЮКИ
опять укакалась "великая" акимова?!гоните их домой в столыпинском вагоне!
15:46 17 февраля
Russellmoto
Позор....
15:44 17 февраля
IRB
"Великолепная находка! Отрыв от тренерского коллектива - и .. падение" -"Да-аа... Глубоко... копает..."
15:44 17 февраля
Slim Taller
После первой стрельбы она проигрывала лидеру 26 секунд,а на первой отсечке после стрельбы уже 42.Так зачем такие нужны,гоните её.Без мельдония полный ноль.
15:39 17 февраля
shumi777
Даже если бы она не упала всё-равно последней была бы. Слишком дохлая ходом-никакая! Зато удобно отмазывать-падение всё решило, причем оно вообще здесь, сама спортсменка абсолютно не готова, в предыдущем масс старте она также была худшей!!!!
15:32 17 февраля
kuler
Мне кажется будь я биатлонистом каким-нибудь тоже при первой же возможности из России свалил бы, только чтобы об россейских болельщиков не замараться. Что в к девке прицепились? Ей 28 уже как бы, при этом никогда она ничего не выигрывала, если бы на МОК ее может и на ОИ этих-то и не было бы...Приехала и в свою силу выступила. С чего бы вдруг она сегодня должна была без промахов стрелять или ходом чего-то показывать?
15:22 17 февраля
inachipoch
Акимову нельзя критиковать. Всё-таки она - тридцатая в мире. А все мы- диванные критиканы вряд ли смогли бы вообще проехать эту дистанцию, стрельнуть 20 раз и попасть хотя бы 1 раз. Так что даже если Акимова займёт где-то 85 место всё равно она очень крутая.
15:19 17 февраля
Платошкин Андрей
А вот на третьем месте и есть Экхофф. Вот тут лажа какая-то.
15:18 17 февраля
Платошкин Андрей
sergey.v1968 А что удивительного? На первом рубеже не промахнулась. На третьем рубеже 5 промахов, на четвертом рубеже еще один промах. ИТОГО 6 промахов.
15:18 17 февраля
sergey.v1968
Сильнее другое - ни разу не промахнулась на первом рубеже, но штрафных кругов набрала шесть... Сэкс такой сэкс. При этом на соседней ветке на третьем месте Экхофф
15:13 17 февраля
kadenOFF
Такое когда-нибудь было вообще? По-моему это рекорд, и Акимова вошла в историю, пусть так, но её будут помнить ещё многие поколения.
15:10 17 февраля
эстонский армеец
"Полное падение" российского биатлона - никакие недопуски спортсменов этого не опровергнут.
15:09 17 февраля
mallwen
Сильно...
15:08 17 февраля