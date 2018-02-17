Акимова - последняя в масс-старте на Олимпиаде: падение и пять промахов на рубеже

Россиянка Татьяна Акимова в масс-старте на Олимпиаде в Пхенчхане заняла последнее, 30-е место. В самом начале гонки она упала, но смогла продолжить выступление. Однако инцидент отбросил ее на последнее место.

На первой стрельбе она не допустила ни одного промаха и поднялась на 18-е место, но на третьем рубеже она промахнулась пять раз. Акимова - единственная россиянка, пробившаяся в масс-старт.

Биатлон

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Масс-старт 12,5 км

1. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 35.23,0 (1 шт. круг)

2. Дарья Домрачева (Белоруссия) - отставание 18,8 (1)

3. Мона Брорссон (Швеция) - 27,7 (2)

4. Лиза Виттоцци (Италия) - 45,6 (2)

5. Ханна Эберг (Швеция) - 46,5 (1)

6. Доротея Вирер (Италия) - 47,3 (1)...

30. Татьяна АКИМОВА (Россия) - 6.09,4 (6)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018