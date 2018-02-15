Акимова попала в масс-старт Олимпиады-2018, Кайшева, Бабиков и Елисеев - нет

IBU опубликовал предварительный список участников мужского и женского масс-стартов на Олимпиаде в Пхенчхане. Из россиян в число участников гонок вошла только Татьяна Акимова, получившая номер 23. Биатлонистка занимает 30-е место в зачете сезона. В спринте она показала 20-й результат, в гонке преследования - 31-й, в индивидуальной гонке - 15-й.
Из-за недопуска ряда атлетов на Олимпиаду, в Пхенчхан прилетели только два биатлониста и две биатлонистки - Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.
В гонках с общего старта примут участие по 30 биатлонистов. В их число входят спортсмены из топ-15 зачета Кубка мира, призеры Олимпиады, а также те, кто показал наиболее успешные результаты на Играх.
Поскольку у России не набирается состава на мужскую и женскую эстафеты, оставшиеся три российских биатлониста смогут в Пхенчхане выступить только в одной гонке - смешанной эстафете.
vit316
sportbeer Ставлю на то что приедет 30-й. 20:49 Уверен, что ты не прав. Таня соберётся и приедет 12-й.
22:48 15 февраля
adept-ak-57
Эй, "патриоты", что гадят на олимпийских спортсменов из России, впереди ОИ в Токио в 2020 г. Там нас ждут те же условия. И что? Также будете кричать про гордость и призывать к бойкоту? Кто и чем вас унизил? Что до масс-старта в биатлоне, то отбор в эту гонку всегда был ограничен 30-кой лучших. В первую очередь в масс-старт попадают призеры спринта, пасьюта и индивидуалки (от 3 до 9 спортсменов), далее 15 лучших в КМ на данный старт, остальные добираются по количеству набранных очков на текущих ОИ.
21:39 15 февраля
sportbeer
Ставлю на то что приедет 30-й.
20:49 15 февраля
inspire
Москва1966 А зачем этой страшиле участвовать в масс-старте? ============== а масс-старт это конкурс красоты? ЗЫ. да и не страшная она ...
20:23 15 февраля
terebun
Ужасная ошибка - ехать на олимпиаду за очередным унижением... Мы в Корее ни кто... флаги - нет, эмблемы - нет, интервью бойся... Господи, ради чего такие унижения? видимо ради десятка тренеров и, что самое важное - присутствие нашего талисмана - Губерниева. Господи, помоги убрать Губера с экрана...
20:08 15 февраля
Москва1966
А зачем этой страшиле участвовать в масс-старте?
19:51 15 февраля
Ale}{andro
ну все, теперь выиграет
18:48 15 февраля
inspire
вначале написали, что никто не попадает, пока я сидел считал уже исправили ))) по моим подсчетам она попадала в 28-30 места ...
17:55 15 февраля