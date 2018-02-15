Акимова попала в масс-старт Олимпиады-2018, Кайшева, Бабиков и Елисеев - нет

IBU опубликовал предварительный список участников мужского и женского масс-стартов на Олимпиаде в Пхенчхане. Из россиян в число участников гонок вошла только Татьяна Акимова, получившая номер 23. Биатлонистка занимает 30-е место в зачете сезона. В спринте она показала 20-й результат, в гонке преследования - 31-й, в индивидуальной гонке - 15-й.

Из-за недопуска ряда атлетов на Олимпиаду, в Пхенчхан прилетели только два биатлониста и две биатлонистки - Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

В гонках с общего старта примут участие по 30 биатлонистов. В их число входят спортсмены из топ-15 зачета Кубка мира, призеры Олимпиады, а также те, кто показал наиболее успешные результаты на Играх.

Поскольку у России не набирается состава на мужскую и женскую эстафеты, оставшиеся три российских биатлониста смогут в Пхенчхане выступить только в одной гонке - смешанной эстафете.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018