Трихичев после падения доставлен в больницу

Заместитель главного тренера сборной России по горнолыжному спорту Анастасия Попкова отметила, что Павел Трихичев отправлен в больницу после падения на скоростном спуске на Олимпиаде в Пхенчхане. Он не смог закончить выступления в комбинации.

– Есть несколько ушибов, он направлен в больницу, – цитирует ТАСС Попкову. – Сейчас проходит обследование.

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