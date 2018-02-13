09:18 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Горнолыжный спорт

Трихичев после падения доставлен в больницу

Сегодня. Пхенчхан. Врачи оказывают медицинскую помощь Павлу ТРИХИЧЕВУ. Фото REUTERS
Сегодня. Пхенчхан. Врачи оказывают медицинскую помощь Павлу ТРИХИЧЕВУ. Фото REUTERS
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Заместитель главного тренера сборной России по горнолыжному спорту Анастасия Попкова отметила, что Павел Трихичев отправлен в больницу после падения на скоростном спуске на Олимпиаде в Пхенчхане. Он не смог закончить выступления в комбинации.

– Есть несколько ушибов, он направлен в больницу, – цитирует ТАСС Попкову. – Сейчас проходит обследование.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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jjyra0tc20miz

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

12:06

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Не понос, так золотуха! Здоровья парню.

09:42

shur

Здоровья, а медали будут.

09:21

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