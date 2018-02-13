Тренер: "Трихичев серьезно упал, но переломов нет и с головой все хорошо"

Главный тренер сборной России по горнолыжному спорту Урбан Планиншек отметил, что угрозы здоровью Павла Трихичева нет. Спортсмен упал во время скоростного спуска в суперкомбинации на Олимпиаде-2018.

- Я не видел всего своими глазами, потому что это случилось не в моей секции, - приводит "Р-Спорт" слова Планиншека. - Он (Трихичев) серьезно упал. Сейчас он был первично осмотрен медиками, ничего не сломано, с головой тоже всё хорошо, он все помнит. Это хорошие новости. Но какие-то дальнейшие комментарии по его состоянию можно будет сказать спустя несколько часов, когда его осмотрят врачи.

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