07:57 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Горнолыжный спорт

Тренер: "Трихичев серьезно упал, но переломов нет и с головой все хорошо"

Сегодня. Пхенчхан. Павел ТРИХИЧЕВ. Фото REUTERS
Сегодня. Пхенчхан. Павел ТРИХИЧЕВ. Фото REUTERS

Главный тренер сборной России по горнолыжному спорту Урбан Планиншек отметил, что угрозы здоровью Павла Трихичева нет. Спортсмен упал во время скоростного спуска в суперкомбинации на Олимпиаде-2018.

- Я не видел всего своими глазами, потому что это случилось не в моей секции, - приводит "Р-Спорт" слова Планиншека. - Он (Трихичев) серьезно упал. Сейчас он был первично осмотрен медиками, ничего не сломано, с головой тоже всё хорошо, он все помнит. Это хорошие новости. Но какие-то дальнейшие комментарии по его состоянию можно будет сказать спустя несколько часов, когда его осмотрят врачи.

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