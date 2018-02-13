Тренер: "Трихичев избежал сотрясения мозга, но ему может потребоваться операция"

Андрей Догадкин, тренер Павла Трихичева, получившего травмы после падения в ходе соревнований горнолыжников на Олимпиаде-2018, заявил, что жизни спортсмена ничего не угрожает. Он добавил, что россиянину может потребоваться операция.
Напомним, Трихичев после падения был доставлен в одну из больниц Пхенчхана.
– Ноги у Павла целы, есть проблемы с локтевым суставом, – сказал Догадкин. – У него повреждены сухожилия. Возможно, ему потребуется операция, но это возможно. Решение будет принято позже. Все остальное у него цело, за исключением повреждений мягких тканей. После проведения томографии сотрясения мозга у него также не выявлено.
– Он в сознании?
– Конечно. Все нормально.
– Когда будет принято решение об операции?
– Наверное, дня через два-три.
– Он останется в корейской больнице?
– Нет, ему не нужно здесь оставаться, он отправится в Олимпийскую деревню.
– То есть за ним будут следить врачи сборной?
– Да, конечно.
– Он будет дальше участвовать в Олимпиаде?
– Через два-три дня будет понятно.
– То есть исключать его возвращение не стоит?
– Пока не стоит, да. (Андрей СИЗЯКИН)
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Паше здоровья. Недавно он взял первый подиум на Кубке Мира, я надеялся, что и на Олимпиаде будет достойный результат, а тут такая беда. Обидно.
16:30 13 февраля