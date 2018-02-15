Свиндаль стал олимпийским чемпионом в скоростном спуске

Норвежский горнолыжник Аксель Лунд Свиндаль стал олимпийским чемпионом в дисциплине скоростной спуск. Серебряную медаль завоевал его соотечественник Хьетиль Янсруд, а бронзовую – швейцарец Беат Фойц.

Горные лыжи

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Скоростной спуск

1. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) - 1.40,25

2. Хьетиль Янсруд (Норвегия) - 1.40,37

3. Беат Фойц (Швейцария) - 1.40,43

4. Доминик Парис (Италия) - 1.40,79

5. Томас Дрессен (Германия) - 1.41,03

6. Петер Филль (Италия) - 1.41,08

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018