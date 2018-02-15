07:33 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Горнолыжный спорт

Свиндаль стал олимпийским чемпионом в скоростном спуске

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Норвежский горнолыжник Аксель Лунд Свиндаль стал олимпийским чемпионом в дисциплине скоростной спуск. Серебряную медаль завоевал его соотечественник Хьетиль Янсруд, а бронзовую – швейцарец Беат Фойц. 

Горные лыжи

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Скоростной спуск

1. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) - 1.40,25

2. Хьетиль Янсруд (Норвегия) - 1.40,37

3. Беат Фойц (Швейцария) - 1.40,43

4. Доминик Парис (Италия) - 1.40,79

5. Томас Дрессен (Германия) - 1.41,03

6. Петер Филль (Италия) - 1.41,08

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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capitan76

Гаттузо, это единственный норг за которого искренне рад. И он реально не свин)))

11:09

Гаттузо Крут!!!!!!#!

И тут свин....Грустно.

07:58

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