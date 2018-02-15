Свиндаль стал олимпийским чемпионом в скоростном спуске

Норвежский горнолыжник Аксель Лунд Свиндаль стал олимпийским чемпионом в дисциплине скоростной спуск. Серебряную медаль завоевал его соотечественник Хьетиль Янсруд, а бронзовую – швейцарец Беат Фойц.
Горные лыжи
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Скоростной спуск
1. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) - 1.40,25
2. Хьетиль Янсруд (Норвегия) - 1.40,37
3. Беат Фойц (Швейцария) - 1.40,43
4. Доминик Парис (Италия) - 1.40,79
5. Томас Дрессен (Германия) - 1.41,03
6. Петер Филль (Италия) - 1.41,08
capitan76
Гаттузо, это единственный норг за которого искренне рад. И он реально не свин)))
11:09
Гаттузо Крут!!!!!!#!
И тут свин....Грустно.
07:58