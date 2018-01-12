Президент Федерации горнолыжного спорта: "Трихичев готовится выступить на Олимпиаде в трех дисциплинах"

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников отметил, что для него не стало сюрпризом серебро Павла Трихичева в комбинации на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене. Мельников также добавил, что на Олимпийских играх-2018 спортсмен выступит в трех дисциплинах – олимпийской комбинации, слаломе гиганте и слаломе.

– Мы ожидали этого результата, сюрпризом для нас серебро Трихичева не стало – спортсмен входит в предварительную заявку сборной на Олимпиаду, – цитирует ТАСС Мельникова. – Самому Павлу психологически этот результат важен, он придаст ему позитивных эмоций и уверенности перед Играми, – рассказал Мельников. – Планируем, что в Пхенчхане он выступит в трех дисциплинах – олимпийской комбинации, слаломе гиганте и слаломе.

Напомним, что 12 января Трихичев стал вторым в комбинации, показав результат 36,25 секунды. Для 25-летнего спортсмена эта медаль стала первой на этапах Кубка мира.