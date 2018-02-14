НОК Армении: "Лыжи Карапетяна уже на пути в Пхенчхан"

Национальный олимпийский комитет Армении заявил об отправке лыж единственному горнолыжнику из этой страны Ашоту Карапетяну на Олимпийских играх-2018. Ранее 23-летний спортсмен сообщил, что он не может тренироваться из-за поломанного инвентаря и рискует пропустить соревнования.

"Национальный олимпийский комитет Армении был немедленно проинформирован о поломке лыж Ашота Карапетяна во время тренировок в Пхенчхане. О проблеме было сообщено президенту НОК Армении Гагику Царукяну, и по его указанию и поддержке Ашот Карапетян сразу же получил новые лыжи в соответствии с олимпийскими стандартами. Они уже на дороге в Пхенчхан.