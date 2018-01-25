На Олимпиаде в Пхенчхане выступит первая кенийская горнолыжница

Кенийская горнолыжница Сабрина Симандер станет вторым африканским спортсменом в истории зимних Олимпиад. 19-летняя горнолыжница квалифицировалась на предстоящие Игры в Пхенчхане. Симандер росла в Австрии с трех лет, однако, как отметила сама спортсменка, гордится тем, что будет представлять Кению.

– У меня кенийские корни, однако австрийская ментальность, – цитирует Симандер Reuters. – Я не жила там, однако горжусь своими кенийскими корнями. Я с нетерпением жду, когда буду представлять Кению. Олимпиада была моей мечтой с детства.

Добавим, что Симандер станет первым кенийским горнолыжником на Олимпиаде.