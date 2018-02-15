Микаела Шиффрин: "Гигант мне всегда давался сложнее слалома"

Американская горнолыжница Микаела Шиффрин осталась довольна своим выступлением в гигантском слаломе на Олимпиаде в Пхенчхане. Она одержала победу в этой дисциплине, а на прошлых Играх в Сочи стала чемпионкой в слаломе.

– Мне сложнее было найти хороший темп в гиганте, – цитирует AFP Шиффрин. – Пришлось много тренироваться, чтобы быть в хорошей форме, вести агрессивно спуск. Гигант для меня всегда был сложнее слалома. Мне только-только удалось найти себя в гиганте. Здорово, что на этот раз все сработало.

Обычно день гонки дается мне не очень легко. Но на этот раз я не особо нервничала. Были какие-то моменты нервозности, но я сказала себе, что мне нечего терять. Еще не приняла решение по поводу супергиганта, буду ли участвовать. Мне нужно еще отдохнуть.

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