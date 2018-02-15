Мельг лидирует после первой попытки в гигантском слаломе, Силантьева - 32-я

На Олимпиаде в Пхенчхане завершилась первая попытка в гигантском слаломе среди женщин. В лидеры вышла итальянка Мануэла Мельг, на втором месте располагается американка Микаела Шиффрин, а третьей идет еще одна итальянка Федерика Бриньоне.
Отметим, что россиянка Анастасия Силантьева занимает 32-ю строчку.
Горные лыжи
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Гигантский слалом
1-я попытка
1. Мануэла Мельг (Италия) - 1.10,62
2. Микаела Шиффрин (США) - 1.10,82
3. Федерика Бриньоне (Италия) - 1.10,91
4. Рагнхиль Мовинкель (Норвегия) - 1.11,17
5. Марта Бассино (Италия) - 1.11,19
6. Сара Хектор (Швеция) - 1.11,22
32. Анастасия СИЛАНТЬЕВА (Россия) - 1.15,67
terebun
Кто из олимпийского комитета может обьяснить - а зачем таких брать на игры, в придачу всех биатлонистов... потусоваться - у страны много лишнего бабла....
06:25