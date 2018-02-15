Мельг лидирует после первой попытки в гигантском слаломе, Силантьева - 32-я

На Олимпиаде в Пхенчхане завершилась первая попытка в гигантском слаломе среди женщин. В лидеры вышла итальянка Мануэла Мельг, на втором месте располагается американка Микаела Шиффрин, а третьей идет еще одна итальянка Федерика Бриньоне.

Отметим, что россиянка Анастасия Силантьева занимает 32-ю строчку.

Горные лыжи

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Гигантский слалом

1-я попытка

1. Мануэла Мельг (Италия) - 1.10,62

2. Микаела Шиффрин (США) - 1.10,82

3. Федерика Бриньоне (Италия) - 1.10,91

4. Рагнхиль Мовинкель (Норвегия) - 1.11,17

5. Марта Бассино (Италия) - 1.11,19

6. Сара Хектор (Швеция) - 1.11,22

32. Анастасия СИЛАНТЬЕВА (Россия) - 1.15,67

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018