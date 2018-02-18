Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер завоевал золото Олимпиады в Пхенчхане в гигантском слаломе. Вторым стал Хенрик Кристофферсен из Норвегии. Бронза - у француза Алексиса Пентюро.

Россиянин Иван Кузнецов в финал не квалифицировался.

Напомним, ранее Хиршер на Играх-2018 одержал победу в суперкомбинации.

Горные лыжи

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Гигантский слалом

Итог

1. Марсель Хиршер (Австрия) - 2.18,04 (1.08,27 + 1.09,77)

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) - 2.19,31 (1.09,58 + 1.09,73)

3. Алексис Пентюро (Франция) - 2.19,35 (1.08,90 + 1.10,45)

4. Жан Кранец (Словения) - 2.19,83 (1.09,52 + 1.10,25)

5. Тома Фанара (Франция) - 2.19,77 (1.09,22 + 1.10,61)

6. Виктор Мюффа-Жанде (Франция) - 2.19,83 (1.09,22 + 1.10,41)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018