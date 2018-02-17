Линдси Вонн: "Победа Ледечки шокирует"

Олимпийская чемпионка 2010 года Линдси Вонн призналась, что удивлена победе чешки Эстер Ледечки в супергиганте на Олимпиаде в Пхенчхане. Победа Ледечки стала сенсацией, поскольку она занимается сноубордом. Вонн в супергиганте стала шестой.

– Это, конечно, шокирует, – цитирует АР Вонн. – Хочется иметь столько же атлетизма, чтобы так легко переходить от одного вида спорта к другому и выигрывать все. Но, к сожалению, я хорошо только на лыжах катаюсь. Да и то не смогла ее опередить. Помню, в ноябре она меня опережала на тренировке. Но тогда была тренировка, а это Олимпиада.

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