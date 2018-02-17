Ледечка отпраздновала золото в ресторане быстрого питания

Чешская горнолыжница Эстер Ледечка после завоевания золота Олимпиады-2018 в супергиганте отпраздновала победу в ресторане быстрого питания KFC, сообщает NBC.

Напомним, Ледечка завоевала золото Игр в Пхенчхане, преодолев трассу за 1 минуту и 21,11 секунды. Ставшая второй Анна Файт из Австрии уступила ей одну сотую секунды.

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