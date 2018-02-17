20:25 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Горнолыжный спорт

Ледечка отпраздновала золото в ресторане быстрого питания

5

Чешская горнолыжница Эстер Ледечка после завоевания золота Олимпиады-2018 в супергиганте отпраздновала победу в ресторане быстрого питания KFC, сообщает NBC.

Напомним, Ледечка завоевала золото Игр в Пхенчхане, преодолев трассу за 1 минуту и 21,11 секунды. Ставшая второй Анна Файт из Австрии уступила ей одну сотую секунды.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Serenky25

Я не понял. Она с кем пошла потом в номера то? Сэ?

21:17 17 февраля

PLUT-IN

А Акимова отпраздновала тридцатое место с шампанским и дюшесом, причем один раз до гонки, а второй раз после.

21:01 17 февраля

kcin

ещё раз повторюсь- Эстер ЛедеЦка, а не ЛедеЧка. её отец не Ледечка , а Ледецки.

20:36 17 февраля

Serenky25

С кем ушла потом? Интересно же.

20:29 17 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!