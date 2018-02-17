Ледечка отпраздновала золото в ресторане быстрого питания

Чешская горнолыжница Эстер Ледечка после завоевания золота Олимпиады-2018 в супергиганте отпраздновала победу в ресторане быстрого питания KFC, сообщает NBC.
Напомним, Ледечка завоевала золото Игр в Пхенчхане, преодолев трассу за 1 минуту и 21,11 секунды. Ставшая второй Анна Файт из Австрии уступила ей одну сотую секунды.
Serenky25
Я не понял. Она с кем пошла потом в номера то? Сэ?
21:17 17 февраля
PLUT-IN
А Акимова отпраздновала тридцатое место с шампанским и дюшесом, причем один раз до гонки, а второй раз после.
21:01 17 февраля
kcin
ещё раз повторюсь- Эстер ЛедеЦка, а не ЛедеЧка. её отец не Ледечка , а Ледецки.
20:36 17 февраля
Serenky25
С кем ушла потом? Интересно же.
20:29 17 февраля