Хорошилов на Олимпиаде выступит в слаломе и командных соревнованиях

Российский горнолыжник Александр Хорошилов на Олимпийских играх-2018 выступит в слаломе и командных соревнованиях.

Соревнования у горнолыжников в Пхенчхане начнутся 11 февраля. На Играх будет разыграно 11 комплектов медалей в шести дисциплинах: скоростном спуске, слаломе, гигантском слаломе, супергиганте, альпийской комбинации, а также пройдут смешанные командные соревнования. Хорошилов является единственным российским горнолыжником, которому удавалось побеждать на этапах Кубка мира. Помимо Хорошилова, в состав сборной России вошли Александр Андриенко, Павел Трихичев, Анастасия Силантьева и Екатерина Ткаченко.

– Александр Хорошилов у нас планируется в слаломе и командных соревнованиях. Екатерина Ткаченко выступит тоже в слаломе и в командной гонке, – цитирует "Р-Спорт" старшего тренера женской сборной Анастасию Попкову. – Павел Трихичев будет стартовать во всех дисциплинах, кроме скоростного спуска. Если будут сокращать количество тренировочных заездов, то он скоростной спуск поедет в качестве дополнительной тренировки перед комбинацией. Будем принимать решения, исходя из ситуации, погоды и его состояния.

Анастасию Силантьеву планируем на командные соревнования, а также она заявлена и будет стартовать в гигантском слаломе. Александр Андриенко будет стартовать в гигантском слаломе, слаломе и в командной гонке.

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