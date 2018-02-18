Горнолыжник Кузнецов упал и не смог завершить свой заезд

Российский горнолыжник Иван Кузнецов упал во время исполнения первой попытки в соревнованиях по гигантскому слалому на Олимпиаде в Пхенчхане и не смог завершить заезд. Лучшее время показал Марсель Хиршер из Австрии.

Горные лыжи

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Гигантский слалом

1-я попытка

1. Марсель Хиршер (Австрия) - 1.08,27

2. Алексис Пентюро (Франция) - 1.08,90

3. Лейф Кристиан Хеуген (Норвегия) - 1.08,93

4. Риккардо Тонетти (Италия) - 1.09,02

5. Матье Фэвр (Франция) - 1.09,06

6. Тома Фанара (Франция) - 1.09,22

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018