Горнолыжник Кузнецов упал и не смог завершить свой заезд

Российский горнолыжник Иван Кузнецов упал во время исполнения первой попытки в соревнованиях по гигантскому слалому на Олимпиаде в Пхенчхане и не смог завершить заезд. Лучшее время показал Марсель Хиршер из Австрии.
Горные лыжи
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Гигантский слалом
1-я попытка
1. Марсель Хиршер (Австрия) - 1.08,27
2. Алексис Пентюро (Франция) - 1.08,90
3. Лейф Кристиан Хеуген (Норвегия) - 1.08,93
4. Риккардо Тонетти (Италия) - 1.09,02
5. Матье Фэвр (Франция) - 1.09,06
6. Тома Фанара (Франция) - 1.09,22